TRIATHLON – Santa Caterina di Nardò, l'”Aquathlon della Lampara” chiude la stagione in grande stile

Chiusura della stagione dell’aquathlon in grande stile, domenica scorsa, a Santa Caterina di Nardò per la seconda edizione dell’“Aquathlon della Lampara”, organizzata dall’omonimo circolo nautico cittadino, in collaborazione con la Salento Triathlon Enjoy, sotto l’egida del Comitato FITri Puglia e col patrocinio del Comune di Nardò.

La competizione, che era valida come terza e quarta tappa del circuito regionale di aquathlon #racehard, ha coinvolto 90 atleti in rappresentanza di una quindicina di società. I partecipanti si sono misurati sulla distanza dell’aquathlon classico, composto da due frazioni di corsa di 2,5 chilometri, intervallate da un chilometro a nuoto. In ambito maschile, la vittoria è andata al promettente salentino Federico Mazzei (Youth B), tesserato per i siciliani della Magma Team, impostosi col tempo di 37’51”, davanti ai due esperti portacolori del Cus Bari, Roberto Mannese (39’41”, vincitore nella S1) e Gabriel De Mola (39’46”, secondo in S1).

Tra le donne primeggia Giorgia Abbatantuono (Netium), campionessa tricolore 2023 di aquathlon cat. Youth B, originaria di Giovinazzo, prima al traguardo col tempo di 39’35”; sul podio, nell’ordine, anche Cristina Venuto (Rari Nantes Torino, 42’13”, prima in S2) e Melinda Pugliese (Free Dogs Castellana, 45’492, prima in M2).

“C’è grande soddisfazione per l’impeccabile riuscita dell’evento – commenta il presidente FITri Puglia, Antonio Tondi – ed è doveroso complimentarmi sia col presidente, sia con tutti i soci del circolo nautico ‘La Lampara’, sia con la Salento Triathlon Enjoy. La gara si è svolta in condizioni di assoluta sicurezza in virtù di un’organizzazione ormai collaudata e abile a curare ogni dettaglio. Come di consueto, sul campo non è mancato lo spettacolo, il sano agonismo e la giusta dose di divertimento, requisiti imprescindibili per la costante crescita della nostra disciplina dal punto di vista numerico e qualitativo”.

I vincitori, categoria per categoria: uomini M1 Giuseppe Cristallo (Netium); M2 Franco Mannese (Cus Bari); M3 Nicola Micunco (Acquamarina Palese); M4 Vasco Amedeo Balice (Netium); M5 Lallo Madami (Acquamarina Palese); M6 Nicolò Dibello (Atletica Monopoli); M7 Francesco Simone (Atl. Monopoli); S1 Roberto Mannese (Cus Bari); S2 Lorenzo Colella (Cus Bari); S3 Vito De Girolamo (Atl. Monopoli); S4 Matteo Gaballo (Salento Enjoy); YB Federico Mazzei (Magma Team); donne M1 Floriana Simone (Free Dogs Castellana); M2 Melinda Pugliese (Free Dogs Castellana); M3 Lucia Milena Santoro (Salento Enjoy); M4 Giulia Ranieri (Netium); M5 Cosima D’Orazio (Acquamarina Palese); S2 Cristina Venuto (RN Torino); S4 Annamaria Antonante (Triathlon Taranto); YB Giorgia Abbatantuono (Netium).