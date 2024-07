DILETTANTI – I costi d’iscrizione e i termini ordinatori e perentori dall’Eccellenza alla Terza Categoria 2024/25

È scaduto mercoledì il termine ordinatorio per il versamento della prima rata relativa all’iscrizione ai campionati dilettantistici pugliesi di Eccellenza e Promozione. Il termine perentorio, entro cui regolarizzare tassativamente le iscrizioni, è fissato per mercoledì 31 luglio prossimo.

Riguardo le altre categorie: scadrà il 29 agosto il termine ordinatorio per le iscrizioni in Prima e Seconda Categoria; il 15 settembre per la Terza Categoria.

Di seguito la tabella relativa alle singole voci dei costi d’iscrizione, categoria per categoria.

Intanto sono cinque le società pugliesi, militanti in Promozione, che hanno fatto richiesta d’iscrizione al campionato di Eccellenza. Si tratta di Toma Maglie, Otranto, San Marco, Taurisano e Virtus Matino.

Otto, invece, le società di Prima Categoria che hanno fatto richiesta d’iscrizione in Promozione: Audace Barletta, Capo di Leuca, Cedas Avio Brindisi, Real Putignano, Rinascita Rutiglianese, Sava, Soccer Team Fasano e Virtus Bisceglie.