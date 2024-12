DILETTANTI – Assemblea ordinaria Lnd Puglia: premiazioni, approfondimenti e novità in arrivo

Si è tenuta ieri sera all’Hotel Barion di Bari l’assemblea ordinaria della Lnd Puglia che ha registrato la presenza di 101 società su 215 aventi diritto.

L’assemblea ha votato all’unanimità le designazioni di Giuliana Tambaro come Consigliere federale per l’Area Sud e di Daniele Ortolano come Consigliere federale nazionale in vista dell’Assemblea elettiva nazionale prevista per il 3 febbraio prossimo.

È stato anche assegnato, a pari merito, il “Premio Rocco Augelli” ai bomber più prolifici del campionato di Eccellenza 2023/24. I premiati sono stati Antonio Pignataro, l’anno scorso col Bisceglie, e Giuseppe Lopez, ex Molfetta. Presenti anche i familiari del compianto Rocco, scomparso per malattia nel 2020.

Il presidente del Cr Puglia, Vito Tisci, ha consegnato i trofei ai rappresentanti delle società giovanili che hanno vinto i rispettivi campionati nella scorsa stagione sportiva, sia di calcio a 11, sia di calcio a 5.

La riunione è stata utile anche per discutere di controversi casi arbitrali, insieme ad allenatori, presidenti, capitani delle squadre e rappresentanti arbitrali. È stata sottolineata la figura del capitano, fondamentale per il dialogo in campo tra arbitro e squadra.

Infine, due novità: presentata l’App ufficiale della Lnd Puglia, disponibile sia per iOS, sia per Android, e annunciato il ritorno di LND Puglia Magazine, periodico che racconta le storie più belle del calcio dilettantistico giovanile pugliese.