BASKET A2/m – Nardò, si è dimesso Paolo Avantaggiato: “Mi prendo le mie responsabilità”

Paolo Avantaggiato ha rassegnato le dimissioni dalla carica di amministratore unico e di direttore generale dell’HDL Nardò Basket. Una decisione, scrivono dalla società, “maturata negli ultimi giorni e formalizzata nella serata di ieri”.

“Credo che ci sia bisogno di uno scossone – dice Avantaggiato – e per il bene che voglio a questa società e a questa squadra ho deciso di farmi da parte. I risultati sul campo nell’ultimo periodo sono evidentemente negativi e in situazioni come questa è doveroso che ognuno si prenda la sua quota di responsabilità. Io mi prendo la mia facendomi da parte e dando la possibilità al club di provare altre strade e di continuare a inseguire la salvezza in A2. Che auguro con tutto me stesso a Nardò Basket, a Nardò e al popolo granata del Salento”.

l’HDL Nardò viene da sei sconfitte consecutive in campionato, è penultima in classifica con otto punti e, domani sera, sarà in campo a Lecce contro Cividale nel recupero della 13esima giornata di A2.