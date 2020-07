ECCELLENZA – La Deghi al lavoro per un nuovo attaccante, il Corato piazza i carichi da 11: il punto sul mercato

Dopo un totale dominio targato Sly Trani, oggi il mercato di Eccellenza sembra lasciare spazio anche alle altre pretendenti, con il Corato che, dopo le indecisioni iniziali, sembra ormai avere le idee abbastanza chiare.

DEGHI – In attesa di ufficializzare le riconferme e i volti nuovi che riguarderanno il pacchetto arretrato, il sodalizio orange lavora per completare la prima linea a disposizione di mister Salvadore. Il nome caldo sul taccuino del direttore Antonio Lentini sembra essere quello di Andrea Capristo, attaccante classe 1998, reduce dall’esperienza di Rotonda, ma già messosi in mostra con la maglia del Nardò nella stagione 2017-2018. Per il resto si attendono solo le ufficialità della coppia di centrali difensivi ex Gallipoli, Carrozzo-Suhs.

CORATO – Pesantissimo tris di ufficialità anche in casa neroverde. Il ds Vito Tursi regala a mister Scaringella il forte attaccante argentino Daniel Matias Cotello, già a Corato nella stagione 2017-2018. Arriva dal Casarano il centrocampista Alberto Rescio, mentre sempre per l’attacco come già anticipato dalla nostra redazione, arriva il bomber ex Casarano, Brindisi e Barletta Antonio Pignataro. Conferme inoltre per i giovani Iurilli e Lezzi e per il centrocampista Antonio Petitti.

BARLETTA – Dopo i diversi pesantissimi colpi, i biancorossi nelle ultime ore hanno puntellato l’organico con altri due pezzi pregiati del mercato. Dai cugini dell’Audace arriva Felice D’Onofrio ed inoltre mister Farina potrà riabbracciare il bomber Vito Morra, che andrà a completare assieme a Di Rito e Loiodice, il tridente che tanto bene fece con la maglia dell’Audace Cerignola.

MARTINA – La squadra che sarà da Massimo Pizzulli ha ufficializzato l’arrivo del centrocampista Dino Marino. Si resta in attesa di annunciare gli arrivi di Fruci, Camporeale e Delgado. Piace anche il centrocampista ex Corato, Salvatore D’Arcante.

MASSAFRA – Raffica di movimenti in entrata in casa Massafra. Arrivano in terra tarantina, l’esterno offensivo ex Fortis Antonio Di Matera, i centrocampisti Leonardo Panzarea e Vito Dentamaro, i difensori Michele Bitetti e Joao Pedro Pellisson ed il portiere ex Taranto Pierluca Pizzaleo.

ATLETICO VIESTE – Dopo la conferma di mister Bonetti, la società garganica è lavoro per ciò che riguarda la composizione dell’organico. Resteranno in biancoazzurro il portiere Francesco Innangi, il centrocampista centrale Francesco Vulcano, oltre al capitano Francesco Sollito e al centrale Filippo Caruso.