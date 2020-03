DEGHI – Allerta Coronavirus, sospesi anche gli allenamenti. Paglialunga: “Spero che tutti prendano questa decisione”

Nella prima delle domeniche che si prospettano, sine die, senza calcio, causa allerta Coronavirus, la Deghi, del patron Alberto Paglialunga, ha deciso di sospendere anche gli allenamenti della squadra.

“In questo momento – dice Paglialunga ai nostri microfoni – c’è bisogno di senso di responsabilità da parte di tutti, cercando di evitare in tutti i modi che il contagio si diffonda. È una situazione che stiamo vivendo tutti e credo che chi è al comando, anche di una squadra di calcio, debba prendere dei provvedimenti che vadano a tutelare, in primis, la salute dei proprio tesserati. Noi, come società, all’unanimità, abbiamo deciso di sospendere immediatamente anche gli allenamenti, sino a data da destinarsi. La salute viene prima di tutto. Speriamo – auspica – che tutti possano fare questa scelta che ora è l’unica sensata. Tutti possiamo fare qualcosa a qualsiasi livello per evitare la diffusione del contagio”.