DC OTRANTO – Manco: “Primo posto meritato. Ugento ottima squadra, noi abbiamo un sogno: proviamoci!”

La vittoria con la Deghi è valsa per l’Otranto il primo posto in classifica nel girone B di Eccellenza pugliese. Un cammino poderoso quello della formazione idruntina, partita a fari spenti, ma riuscita ad affermarsi di partita in partita. Un giusto premio per un collettivo che, da anni, riesce ad affermarsi come una realtà del nostro calcio e che oggi sogna qualcosa di storico, come conferma lo stessa tecnico, Andrea Manco.

GRANDE CAVALCATA – “Come tutti sanno, la nostra è una squadra molto giovane, composta da sei elementi esperti, con il resto della rosa formata da Under o comunque ragazzii. Basti pensare che che due veterani come Mancarella e Mariano, hanno rispettivamente 25 e 28 anni. La nostra idea ad inizio anno era quella di lavorare sodo senza porci limiti. Le prime uscite stagionali ci hanno dato maggiore forza e consapevolezza nei nostri mezzi, facendoci crescere di domenica in domenica. Nonostante lo stop legato al Covid, i ragazzi hanno continuato a lavorare sodo, senza mollare un solo centimetro. Alla ripresa abbiamo superato bene l’impatto iniziale e da lì è ripreso il nostro cammino, che ci ha visti primi dall’inizio alla fine, portandoci a conquistare un primo posto meritato, con miglior difesa e miglior attacco del girone, perché comunque i sei gol contro il Ginosa sono stati realizzati, quindi giusto contarli”.

UGENTO – “I giallorossi sono davvero un’ottima squadra che può contare su tanta qualità, con un ottimo organico già collaudato da qualche anno e sempre puntellato dove mancava qualcosa. Rosa costruita sicuramente per vincere e quindi difficile da affrontare. Noi dal canto nostro affronteremo il match con grande rispetto per riuscire a regalare qualcosa di importante a noi stessi e a questi colori”.

UN SOGNO – “Per quanto riguarda la corsa alla Serie D, sappiamo bene che i playoff sono sempre delle gare a sé e imprevedibili dove tutte le squadre possono dire la loro. Anche nel girone A sarà una bella battaglia, con quattro avversarie davvero forti. Noi abbiamo un sogno, e perché non provarci?!”.

(foto: A. Manco, ph. Coribello-SalentoSport)