ECCELLENZA – Coppa Italia, al Manduria non basta la vittoria di misura: il Manfredonia alza il trofeo. L’albo d’oro

Il Manfredonia esce indenne dalla finale di ritorno di Manduria e vince la Coppa Italia Eccellenza Puglia 2022/23. Al “Dimitri”, i biancoverdi s’impongono solamente per 1-0, gol di D’Ettorre a dieci minuti dalla fine, ma il risultato non basta ai tarantini per ribaltare la sconfitta per 3-0 dell’andata.

Il Manfredonia di Pasquale De Candia (trionfatore, col Casarano, nel 2018-19, anno del Triplete) succede al Barletta, vincitore nel 2021-22, alzando il trofeo per la prima volta nella sua storia. Per i foggiani, ora, comincerà il percorso a ostacoli in Coppa Italia Dilettanti nazionale.

—

IL TABELLINO

Manduria, stadio “Dimitri”

domenica 5 febbraio 2023, ore 15

Coppa Italia Eccellenza Puglia 2022/23, finale ritorno

MANDURIA-MANFREDONIA 1-0

RETI: 35′ st D’Ettorre

MANDURIA: Maraglino, Pino, Aquaro, Massimo (23′ st Dorini), Fai (23′ st Sulmaister), D’Arcante, D’Ettorre, Kouame (6′ st Cavaliere), Russo, Pignataro, Perdicchia (6′ st Desiderato). All. Branà.

MANFREDONIA: Chironi, Conticchio, Montrone, Biason, D’Aiello, Lobosco (41′ st Quitadamo), Giambuzzi (32′ st Turitto), Salvatore, Morra, Lopez (39′ st Makita), Bevilacqua (45′ st Cirillo). All. De Candia.

ARBITRO: Cianci sez. Bari.

NOTE: Ammoniti D’Aiello, D’Arcante, Morra, Salvatore, Chironi. All’andata: Manfredonia-Manduria 3-0.

—

COPPA ITALIA ECCELLENZA

Albo d’oro: 1991-92 Noci, 1992-93 Campi Salentina, 1993-94 San Severo, 1994-95 Trepuzzi, 1995-96 Noicattaro, 1996-97 Noicattaro, 1997-98 Squinzano, 1998-99 Taurisano, 1999-00 Castellaneta, 2000-01 Castellaneta, 2001-02 San Paolo Bari, 2002-03 Francavilla, 2003-04 San Paolo Bari, 2004-05 Real Altamura, 2005-06 Lucera, 2006-07 Francavilla, 2007-08 Francavilla, 2008-09 Casarano, 2009-10 Nardò, 2010-11 Monopoli, 2011-12 Bisceglie, 2012-13 Cerignola, 2013-14 Casarano, 2014-15 Virtus Francavilla Calcio, 2015-16 Gravina, 2016-17 Altamura, 2017-18 Vigor Trani, 2018-19 Casarano, 2019-20 Corato, 2020-21 NON TERMINATA (Causa Covid), 2021-22 Barletta, 2022-23 Manfredonia.