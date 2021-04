ECCELLENZA – Cinque squalificati nel girone B: il Giudice sportivo della 7ª giornata

Movimentato il post-partita tra Massafra e Deghi, in seguito al gol-partita della formazione di casa, pesantemente contestato dalla squadra leccese. Il Giudice sportivo di Eccellenza, dopo le partite della settima giornata del girone B, giocate domenica scorsa, ha emesso i seguenti provvedimenti disciplinari.

CALCIATORI – Tre giornate di squalifica per Luca Carrozzo (Deghi, “In qualità di capitano della squadra, proferiva espressioni gravemente irriguardose e ingiuriose all’indirizzo dei componenti della terna arbitrale”); squalifica per due giornate a Antonio Mangione (Gallipoli); stop di una giornata per Francesco Galeone (Grottaglie), Matteo Nacci (DC Otranto), Davide Marraffa (Castellaneta).

DIRIGENTI – Inibizione per Raffaele de Santis (Deghi) sino al 29 maggio.

—

Nel girone A, questi i provvedimenti disciplinari:

CALCIATORI – Una giornata di squalifica per Marco Milella (Barletta 1922) e Cosimo Laboragine (Audace Barletta).

DIRIGENTI – Inibizione sino al 6 maggio per Giovanni Manzella (Manfredonia).

Al momento, non omologato il risultato di Barletta 1922-Audace Barletta (2-1) per il preannuncio di ricorso da parte della società ospite.

(foto: ©Coribello-SalentoSport)