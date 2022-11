CD GALLIPOLI – Carrozza: “Grazie ai miei ragazzi. Ugento? Per noi ogni partita è uguale, l’obiettivo è il successo”

Ottava vittoria su nove partite e primo posto consolidato per il Città di Gallipoli che passa a Racale sul Matino e tiene a bada l’Ugento, distante tre lunghezze.

L’analisi sullo stato di forma della sua squadra dalle parole del tecnico giallorosso, Sandro Carrozza, in vista del big-match di domenica prossima al “Bianco” proprio contro l’Ugento.

“Un successo importante e pesante. Sappiamo che al di là della classifica, in ogni gara c’è da lottare ed i ragazzi lo hanno fatto alla grande anche col Matino. Dalla seconda giornata, siamo falcidiati dalle assenze, ma anche chi è andato in campo ha dato il massimo e per questo mi sento di dire grazie ad ogni singolo elemento. Il ringraziamento non è figlio del risultato, perché l’analisi sarebbe stata identica anche in caso di pareggio. Per tutti i novanta minuti, abbiamo creato tanto, concedendo solo una chance nel primo tempo ed una punizione nella ripresa. Ripeto, al di là dei tre punti, mi sento di rivolgere un ringraziamento enorme a tutti i ragazzi che nelle difficoltà stanno tirando avanti la carretta. L’Ugento? Per noi ogni partita è uguale, l’obbiettivo resta sempre il successo . Affronteremo una squadra forte ed in salute, ben allenata e con individualità importanti”.