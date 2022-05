ECCELLENZA – Spareggio Barletta-Martina, habemus sedem: si giocherà a Taranto. I dettagli

Sono state ufficializzate sede e data dello spareggio per la Serie D che si giocherà tra le vincenti dei gironi A e B di Eccellenza pugliese, Barletta e Martina. Alla fine ha prevalso lo “Iacovone” di Taranto, dopo che, nelle ultime ore, sembrava potesse essere designata Matera. Le squadre scenderanno in campo alle 15.30 di domenica 8.

A Taranto, quindi, Barletta e Martina si giocheranno, in gara secca, l’accesso diretto alla Serie D. Chi perderà dovrà ricorrere agli spareggi playoff nazionali. Il Barletta, peraltro, avrà anche un’altra carta da giocarsi: la finalissima di Coppa Italia Dilettanti, in programma a Rieti il 14 maggio contro il Salsomaggiore.

La sede di Taranto è stata scelta ieri, al termine dell’ennesima riunione nella sede Lnd di Bari, a cui hanno partecipato, per il Barletta, Mario Dimiccoli (presidente), Francesco Dipiano (segretario) e, per il Martina, Emanuele Santoruvo (segretario). L’incontro, secondo quanto ribadito dal presidente Tisci, dovrà svolgersi in sicurezza e alla presenza del pubblico di entrambe le tifoserie.

L’organizzazione dello spareggio è stata affidata al Taranto Fc. I posti destinati alle tifoserie saranno: Tribuna Ovest (Secondo anello superiore) per il Barletta, Gradinata (secondo anello) per il Martina.

I biglietti saranno disponibili sulla piattaforma Vivaticket a partire da giovedì 5 maggoi al costo di 10 euro (intero) e 5 euro (ridotto per le donne).