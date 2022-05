EVENTI – “Dal giovane talento al calciatore professionista”: il dibattito all’Heffort di Parabita

“Dal giovane talento al calciatore professionista”: questo il convegno organizzato da Silvia Patruno, responsabile Football Manager Srl, e Asd Soccer Dream Parabita, organizzato ieri pomeriggio all’Heffort Sport Village, per animare il dibattito sulla sterile crescita di nuovi talenti nel calcio italiano e proporre ai giovani calciatori strumenti innovativi per la crescita professionale, in modo tale da porre le basi per una possibile carriera da professionista.

Durante la serata sono intervenuti Pasquale Bruno, opinionista Mediaset, ex calciatore di Serie A; Vito Roberto Tisci, Presidente Nazionale Settore Giovanile e Scolastico FIGC; Giovanni Bonocore Physical Coach; Mirco Spedicato nutrizionista responsabile di diversi settori giovanili e prima squadra tra cui Lecce, Bari e Perugia; Alessio Cappella, match analyst che ha lavorato per diverse società , tra cui Arezzo Novara, Bari; Luigi Romano visual trainer, specializzato in attivazione e allenamento visivo attualmente visual trainer us Lecce Under 17.

L’incontro è stato moderato da Francesco Romano, giornalista, corrispondente Tuttosport e direttore responsabile di Pianeta Lecce.