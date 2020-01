CALCIO A 5 – Non vedenti, gara combattuta, poi la beffa: l’Ascus Lecce si piega al Quarto tempo Firenze

Ancora una sconfitta per l’Ascus Lecce, battuta in casa dal Quarto Tempo Firenze per 1-0 nella gara giocata presso l’impianto sportivo del San Massimiliano Kolbe di Lecce domenica scorsa, partita valida per il campionato di calcio a 5 per non vedenti assoluti categoria B1.

Il confronto tra le due formazioni è stato combattuto ed equilibrato e a decidere la contesa è stato un gol segnato nei minuti finali dalla compagine fiorentina.

Nonostante l’assenza di Salvatore Peluso, l’Ascus ha fornito una buona prestazione in una giornata fredda e ventosa. Sono scesi in campo Mattia Persano, Leo Bortone, Antonio Capeto, Davide Dongiovanni, Massimo Cervelli, Alessio Quarta (guida) e Giuseppe Maggiore (vice allenatore).