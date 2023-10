AMATORI – Aics Over 40: risultati 1ª giornata, classifica, prossimo turno e classifica marcatori

AMATORI AICS LECCE OVER 40 C. 11 2023/24

GIORNATA 1

(27-29.10.2023)

Academia de Amatori-Amatori Salve/Morciano 2-1

Amici del Capo-Atl. Ascla Tiggiano 1-3

Pol. Uxentum-E. Coluccia Cutrofiano 2-3

Salento Over Seclì-City Gas Tricasina 2-0

Matino Sportiva-Ruffano 2-4

Pedone Veicoli Alessano-Amatori Galatone Romidò 0-0

CLASSIFICA

Atl. Ascla Tiggiano 3

Salento Over Seclì 3

Ruffano 3

Academia de Amatori 3

E. Coluccia Cutrofiano 3

Amatori Galatone Romidò 1

Pedone Veicoli Alessano 1

Matino Sportiva 0

City Gas Tricasina 0

Amici del Capo 0

Amatori Salve/Morciano 0

Pol. Uxentum 0

PROSSIMO TURNO

GIORNATA 2

E. Coluccia Cutrofiano-Amatori Salve/Morciano 04/11 h 15

City Gas Tricasina-Amici del Capo 04/11 h 14.30

Pol. Uxentum-Matino Sportiva 04/11 h 14.30

Pedone Veicoli Alessano-Ruffano 06/11 h 20.30

Amatori Galatone Romidò-Salento Over Seclì 06/11 h 20.30

Atl. Ascla Tiggiano-Academia de Amatori 06/11 h 20.30

CLASSIFICA MARCATORI

2 RETI: C. Potenza (Ruffano), P. Martella (Ruffano);

UNA RETE: A. Magno (Amici del Capo), A. Lisi (E. Coluccia Cutrofiano), C. Zonno (Pol. Uxentum), D. Nuccio (Atl. Ascla Tiggiano), E. Latino (Matino Sportiva), G. Misciali (Salento Over Seclì), G. Blasi (E. Coluccia Cutrofiano), G. Chiffi (E. Coluccia Cutrofiano), M. Dorato (Salento Over Seclì), M. Contaldi (Academia de Amatori), P. Niso (Amatori Salve/Morciano), R. Longo (Academia de Amatori), R. Rizzo (Atl. Ascla Tiggiano), S. Ippati (Atl. Ascla Tiggiano), S. Giannini (Pol. Uxentum).