SOLIDARIETÀ – Checco Moriero e Fabrizio Miccoli, gli Angeli di Quartiere in prima linea per le famiglie leccesi

Fabrizio Miccoli e Checco Moriero, ma anche tanti altri ex campioni, sono scesi in prima linea per promuovere una raccolta fondi destinata all’associazione leccese Angeli di Quartiere, impegnata per consegnare pacchi di viveri di prima necessità alle famiglie più bisognose di Lecce, duramente messe alla prova dall’emergenza Coronavirus.

All’appello dei due campioni salentini hanno risposto in tanti, e sono nomi di grande prestigio, come quelli, tra gli altri, di Javier Zanetti, Beppe Bergomi, Ivan Zamorano, Francesco Totti.

In particolare, sono state messe all’asta tre maglie ufficiali di Totti, Mutu e Miccoli il cui ricavato sarà interamente destinato all’associazione no profit, attiva sul territorio leccese da circa un anno e impegnata a sostenere le famiglie che necessitano di cibo, vestiario e non solo.

QUI la pagina Facebook degli Angeli di Quartiere