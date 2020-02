EVENTI – Lo sport come strumento per abbattere i pregiudizi: ad Avetrana la 2ª edizione del “Torneo dell’integrazione”

Promuovere l’integrazione e l’inclusione sociale dei migranti attraverso lo sport per abbattere i pregiudizi. Queste le finalità del “Torneo dell’integrazione”, la cui seconda edizione si terrà domani pomeriggio, 13 febbraio, sul campo del “Celestino Laserra” di Avetrana, triangolare organizzato dall’Usd As Avetrana e dalla Cooperativa Rinascita, in collaborazione col Comune della cittadina tarantina, la Lnd Puglia e la Banca di Credito Cooperativo di Avetrana.

Al torneo parteciperanno la formazione di casa, militante nel girone B di Promozione, nella cui rosa figurano alcuni atleti ospiti dei progetti Siproimi/Sprar; la Rinascita Refugees, che gioca in Terza Categoria e che è formata esclusivamente da migranti; la rappresentativa della Juniores Nazionale del Nardò.

“L’evento – si legge in una nota dell’AS Avetrana Calcio – sarà un’importante momento per riflettere su come lo sport sia determinante a favorire occasioni di incontro e scambio, ritenendo che una società multietnica e multiculturale possa rappresentare un’occasione di ricchezza per tutti”. Calcio d’inizio alle ore 14.30.