VOLLEY – Weekend senza gare: le classifiche, le date dei recuperi e il prossimo turno dalla A2 alla Serie D

Aggancio alla vetta completato per Nicolas Caruso. L’attaccante dell’Ostuni mette la firma nel 3-1 sul Taurisano e si porta a quota 17, in coabitazione con Doukourè. Dodici reti per Sanyang, autore del gol della bandiera dell’Avetrana contro la Salento Football. Doppia cifra per il bomber della Salento Luciano Quarta. Nono sigillo per il puntero argentino…