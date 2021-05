VOLLEY – Playoff: Casarano, Leverano, Melendugno avanti come treni. E Taranto torna in Superlega

Infrasettimanale perfetto per le salentine di volley impegnate nei playoff.

Nella post-season di B maschile, netto 3-0 della Leo Shoes Casarano al Molfetta (25-20, 25-18, 25-15). Non è da meno la Bcc Leverano, all’esordio nei playoff, che s’impone a Gioia del Colle, contro la NVG Joivolley, al tie-break (20-25, 20-25, 28-26, 25-17, 12-15). Il programma di gara 2: sabato alle 18.30 Molfetta-Casarano, alle 19.30 Leverano-Joivolley.

Continua la marcia trionfale della Narconon Melendugno in B2 femminile. Le ragazze di coach Vestri ritornano dalla trasferta salernitana di Baronissi con una vittoria in quattro set (25-20, 25-27, 21-25, 17-25) che lascia ben sperare per la gara di ritorno, prevista per domenica 23 alle 19.30.

Infine, salendo di categoria, la Prisma Taranto Volley (foto), superando Brescia in gara 3, conquista la promozione in Superlega dopo undici anni. Una vittoria sudata, fortemente voluta e più che meritata per la squadra allenata da coach Di Pinto.