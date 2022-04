VOLLEY B/m – Galatone, non riesce l’impresa contro il Bari. Papa: “Obiettivo comunque raggiunto”

L’impresa non riesce all’Allianz Colazzo Volley Galatone, uscita sconfitta dal Palaflorio di Bari domenica pomeriggio. I padroni di casa si sono imposti per 3-0 nel recupero della 13esima giornata di serie B di volley maschile (girone L).

I biancoverdi perdono di misura il primo set (25-23), forse quello meglio giocato di tutta la partita. Dal secondo game però il Galatone comincia a concedere qualcosa in più alla squadra avversaria, che approfitta e non perdona (25-19). Anche il terzo set comincia male per il Galatone nonostante un illusorio recupero. Finisce invece 25-17 per il Bari, che chiude il match consolidando il primato in classifica.

Quando mancano tre giornate alla fine del campionato, il direttore generale dell’Allianz Colazzo Galatone Alberto Papa traccia un bilancio della partita e della stagione: «Abbiamo giocato un ottimo primo set. Nel secondo abbiamo accusato il colpo e alzato bandiera bianca in modo più facile. Nel terzo set – prosegue – siamo partiti malissimo, anche se abbiamo un po’ recuperato terreno fino al 14-13. Poi però, anche grazie a qualche errore di troppo dei nostri, la capolista ha fatto la capolista e ha chiuso set e partita». Infine uno sguardo al finale di campionato e alla classifica, che vede l’Allianz Colazzo Galatone all’ottavo posto, ormai salvo e lontano dalla zona retrocessione. «Abbiamo raggiunto con ampio anticipo il nostro obiettivo stagionale – ricorda Papa – che era la salvezza. Giovedì in casa ci attende il recupero della partita col Campobasso. Cercheremo di far bene per chiudere dignitosamente il campionato».

—

VOLLEY B/M GIRONE L

RISULTATI (recupero giornata 13): Joivolley-Area Brutia CS 3-0, Turi-Energytime CB 0-3, Matervolley-Taviano 3-2, Andria-Grottaglie 0-3, Molfetta-Leverano 3-1, M2G Bari-Galatone 3-0.

CLASSIFICA: M2G Green Bari 48 – Joivolley 45 – Leverano 42 – Energytime CB 41 – Molfetta 34 – Grottaglie 33 – Turi 31 – Galatone 26 – Matervolley 22 – Andria 14 – Area Brutia CS 5 – Taviano 4.

PROSSIMO TURNO (recupero giornata 14, 23 apr.): Molfetta-Turi, Area Brutia CS-Taviano, Grottaglie-Joivolley, Energytime CB-Matervolley, Galatone-Andria, Leverano-M2G Bari.

Recuperi: 12/04 Andria-Joivolley; 13/04 Leverano-Turi; 14/04 Grottaglie-M2G Bari, Galatone-Energytime CB; 20/04 Energytime CB-Leverano.

(fonte: Stefano Manca, US Volley Galatone)