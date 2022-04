VOLLEY B1/f – Melendugno non molla mai: vittoria soffertissima ad Arzano che vale i playoff

Al termine di una gara tiratissima, la Narconon Melendugno passa sul campo di Arzano al quinto set e ottiene la matematica qualificazione ai playoff promozione. Un risultato straordinario per le ragazze allenate da coach Ida Taurisano che, dopo aver vinto il primo set per 19-25, subiscono il ritorno delle napoletane che si aggiudicano il secondo ai vantaggi; nel terzo set il Melendugno mette nuovamente il muso avanti chiudendo sul 18-25 ma nel quarto è ancora Arzano, nettamente: 25-15. Si decide tutto al quinto e, anche nel game decisivo, si va ai vantaggi, ma dopo un recupero straordinario delle salentine, prima da 3-8, poi da 7-13. La spunta Melendugno per 16-18, un risultato che lancia ufficialmente le rossonere a caccia della A2 attraverso gli spareggi.

Domani sera, intanto, recupero di campionato in casa della capolista Sicom Messina.

—

IL TABELLINO

LUVO BARATTOLI ARZANO-NARCONON MELENDUGNO 2-3

(19-25, 27-25, 18-25, 25-15, 16-18)

ARZANO: Laezza ne, De Siano 18, Piscopo V. (L) 1, Passante 8, Aquino 11, Suero 12, Silvestro, Michelini 2, Palmese 14, Mautone 1, Rinaldi ne, Fusco 5, Dello Iacono ne, Putignano 5. All. Piscopo.

MELENDUGNO: Kostadinova 12, Greco 2, Albanese ne, Campana, Albano 6, Basciano, Morone 18, Luraghi (L) Tamborino M. (L) ne, Purashaj 4, Antignano 15, Alikaj 15, Pettinari 2, Tamborino G. All. Taurisano.

ARBITRI: Tavano e Angiulli.

—

VOLLEY B1/F GIRONE F

RISULTATI (recupero giornata 13): F. Schultze ME-Desi Volley 3-1, HUB Ambiente CT-Sicom Messina 0-3, S. Salvatore Telesino-Terrasini 1-3, Arzano-Melendugno 2-3, CDM Cutrofiano-Castellana Grotte 0-3, Fiammatorrese-Cerignola 3-0.

CLASSIFICA: SS Messina 51 – Melendugno 49 – Farmacia Schultze ME 41 – Fiammatorrese 38 – Arzano 35 – Terrasini 31 – Desi Volley 29 – S. Salvatore Tel. 27 – Castellana Grotte 26 – Cerignola 12 – HUB Ambiente CT 3 – CDM Cutrofiano 0.

PROSSIMO TURNO (23 apr., recupero giornata 14): CDM Cutrofiano-HUB Ambiente CT, Desi Volley-Terrasini, Melendugno-F. Schultze ME, Sicom Messina-S. Salvatore Tel., Cerignola-Arzano, Castellana Grotte-Fiammatorrese.

Recuperi: 13/04 Castellana Grotte-Arzano, Sicom Messina-Melendugno; 15/04 Castellana Grotte-HUB Ambiente CT, 16/04 Cerignola-S. Salvatore Tel.; 20/04 S. Salvatore Tel.-Cerignola.