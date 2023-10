VOLLEY A2/f – Melendugno ancora a secco, Mondovì passa in quattro set

Vince un set ma non basta al Melendugno per muovere la classifica. Il Mondovì accende i motori nel secondo e va a meta, portandosi a casa una vittoria da tre punti. Tra le salentine, buona prova di Rastelli, autrice di 15 punti. La Narconon resta a quota zero in fondo alla classifica. Sabato prossimo gara casalinga contro Costa Volpino.

IL TABELLINO

MONDOVI-MELENDUGNO 3-1

(23-25, 25-19, 25-23, 25-23)

MONDOVI: Allasia 3 Lux 20, Marengo 1, Coulibaly 4, Lapini (L) ne, Farina ne, Pizzolato 12, Grigolo 3, Riparbelli 12, Tellone (L), Decortes 13, Manig ne. All. Gazzotti.

MELENDUGNO: Polesello 9, Biesso ne, Caracuta 1, Oggioni (L), Favero (L), Corroux, Stival 4, Campana 6, Esposito 3, Antignano 8, Maruotti 5, Santiago 6, Rastelli 15. All. Napolitano.

ARBITRI: Marigliano e Lentini.

VOLLEY A2/f GIRONE B

RISULTATI (giornata 2): SG Marignano-Olbia 3-0, Montecchio VI-Lecco 3-2, Mondovì-Melendugno 3-1, Cremona-Macerata 2-3, Costa Volpino-Offanengo 3-2.

CLASSIFICA: SG Marignano 6 – Mondovì, Montecchio 5 – Costa Volpino, Cremona 4 – Macerata, Lecco 2 – Offanengo, Olbia 1 – Melendugno 0.

PROSSIMO TURNO (22.10.23): Macerata-Mondovì, Montecchio-SG Marignano, Olbia-Cremona, Offanengo-Lecco, Melendugno-Costa Volpino (21 h 16).