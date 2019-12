VOLLEY – Al via la I VolleyBall Cup Caroli Hotels a Ugento e Casarano

Tempo di vacanza per tutti i calciatori che approfitteranno delle festività di fine anno per tornare dai propri cari. La preparazione del Lecce in vista del prossimo impegno di campionato (lunedì 6 gennaio alle 18 in casa contro l’Udinese) riprenderà lunedì 30 dicembre, anche se mister Liverani vorrebbe che i suoi calciatori tornassero in città già…