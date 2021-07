VOLLEY – Si comincia a lavorare per la prossima stagione: i primi movimenti dei club salentini

Cominciano a lavorare per la prossima stagione alcune delle società salentine di volley.

OLIMPIA SBV GALATINA – Si riparte da alcuni punti fermi in vista della prossima stagione di A3: sarà ancora Giovanni Stomeo (in foto) il coach della squadra, insieme al suo vice, Antonio Bray. “Una scelta ampiamente condivisa tra le parti – afferma il ds Santo Buracci – nonostante oggettive difficoltà di consegnare al tecnico un organico pienamente riconfermato, per via della perdita di alcuni elementi importanti”. E tra i confermati, il primo è il centrale Piergiorgio Antonaci. Nuovi arrivi, invece, quelli del martello-ricettore Andrea Galasso, classe 1990, dalla Bcc Leverano, e quello di Simone Sardanelli, regista di seconda linea classe 1994, proveniente dallo storico club calabrese della Tonno Callipo.

GREEN VOLLEY GALATONE – Quattro colpi importanti messi a segno dal ds Marco Imbriani per il prossimo torneo di Serie B. Si tratta dell’opposto Giuseppe Scialò, classe 1983, reduce dalla B con Ischia; sempre da Ischia arriva il palleggiatore Renato Galia, classe 2002, di proprietà della Monini Spoleto; per il ruolo di libero, la società del presidente Giuseppe Giuri punta sul giovane veterano tricasino Riccardo Morciano; infine, ingaggiato il laterale molisano Denni Flemma, schiacciatore classe 1997, proveniente dalla A3 col Montecchio Maggiore.

SHOWY BOYS GALATINA – Il bilancio del presidente Daniele G. Masciullo: “Sono orgoglioso di questa squadra e dell’intero staff, per quello che hanno saputo fare in una stagione anomala e difficile come quella appena conclusa. Sempre col timore che il virus potesse colpire, la Showy Boys ha avuto il coraggio di proseguire per la sua strada e quindi bravi a tutti, ragazzi e tecnici, per aver gestito al meglio questa situazione, e ai dirigenti per la meticolosa applicazione dei protocolli per evitare i rischi della pandemia”. Intanto si comincia subito a lavorare per la prossima stagione, sia per la parte burocratica, sia per la parte della programmazione per i ragazzi che vogliono proseguire la preparazione e per coloro che desiderano avvicinarsi al volley per la prima volta.