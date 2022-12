VOLLEY – Serie B/m, B1/f: risultati 11.12.2022, classifiche, prossimi turni

VOLLEY B/m GIRONE H

RISULTATI (giornata 10): Athena NA-Grottaglie 1-3, Taviano-Marigliano 3-0, Casoria-Joivolley Gioia 1-3, Leverano-Mesagne 3-0, Pozzuoli-Pomigliano 1-3, Pol. Matese-Meta Torre Annunziata 1-3, Galatone-SBV Galatina 3-0.

CLASSIFICA: Leverano, Grottaglie 30 – Galatone 23 – Joivolley Gioia 21 – Taviano, Marigliano 17 – Pomigliano 15 – Pozzuoli, Casoria 11 -SBV Galatina 10 – Meta Torre Annunziata 9 – Athena NA 7 – Mesagne 5 – Pol. Matese 4.

PROSSIMO TURNO (17-18 dic.): SBV Galatina-Athena NA, Joivolley Gioia-Taviano, Mesagne-Casoria, Grottaglie-Leverano, Pomigliano-Galatone, Marigliano-P. Matese, Meta Torre Annunziata-Pozzuoli.

—

(US Volley Leverano, Alessio Quarta) – La BCC Volley Leverano centra la decima vittoria consecutiva in campionato, battendo per 3-0 l’Olimpia Mesagne e confermando la testa della classifica in vista del big match di domenica prossima in casa del Volley Club Grottaglie che deciderà la squadra campione d’inverno. Coach Zecca deve ancora fare i conti con l’assenza dell’infortunato Miraglia, a sostituirlo un eccellente D’Elia in grande spolvero. Ma è tutto il sestetto gialloblù a girare alla perfezione, concedendo poco e nulla agli avversari, salvo nel terzo set. Nel primo game il primo strappo importante arriva sul 12-8 in favore dei gialloblù, poi l’attacco di Marzo e il muro di Scrimieri tracciano un solco importante tra le due formazioni sul 18-11. La sfida non vive di grandi sussulti e l’attacco out di Scialò regala ai padroni di casa il punto del 25-17. La BCC Volley Leverano parte subito forte anche nel secondo game nel segno di D’Elia che mette a terra prima un ottimo attacco in primo tempo e poi un ace per il 6-4. Due muri consecutivi di Scrimieri portano il sestetto di coach Zecca a doppiare gli avversari sul 12-6. Mesagne va in confusione e manda out tre attacchi consecutivi che costringono coach Lo Re a chiamare time out per fermare l’emorragia di punti. Il divario è comunque ormai importante, coach Zecca fa entrare Olimpio e Vannicola; alla fine è il servizio out di Attolico a siglare il 25-12 con cui si va al terzo game, più combattuto degli altri due, con gli ospiti più concentrati in fase difensiva e in attacco. Tuttavia la BCC Leverano è sempre in controllo della partita. Zecca si affida ai cambi inserendo Pagano dal primo minuto al posto di Marzo. Ottimo attacco di capitan Orefice per il 12-8 e Lo Re ferma il gioco per catechizzare i suoi, poi l’ace di Scrimieri indirizza ulteriormente il match la cui parola fine arriva grazie a un tocco delicato di Pagano sotto rete per il 25-19.

IL TABELLINO

BCC LEVERANO-OLIMPIA MESAGNE 3-0

(25-17, 25-12, 25-19)

BCC LEVERANO: Pagano 2, Marzo 7, Laterza 0, Galasso 10, Vannicola 0, Olimpio 0, De Pandis (libero), D’Elia 7, Scrimieri 7, Orefice 12, Varratta ne, De Marco ne. Allenatore: Zecca

OLIMPIA MESAGNE: Guadagnini (libero), Sabatelli 4, Caliolo 3, Simeone 1, D’Amico 3, Attolico 4, Mingolla 2, Scialò 11, Gasbarro 3, Dellegrottaglie (libero), Duggento 0, Mazzeo ne. Allenatore: Lo Re

Arbitri: Mario Chiechi e Stefano Capobianco

Errori in battuta: Leverano 7, Mesagne: 15; Ace: Leverano 2, Mesagne 2; Muri vincenti: Leverano 7, Mesagne 3

—

(US Olimpia SBV Galatina – Piero de Lorentis) – Il sestetto galatinese non regge l’urto di una Green Volley che gioca a memoria, esibendosi senza affaticamenti in una gara di ordinaria amministrazione. Forte di una differenza di potenziale tecnico a suo favore inattaccabile, il gruppo di mister Cavalera non attiva riti scaramantici contro la cabala che la controparte alla vigilia del derby aveva invocato. Ci pensa la regia di Latorre ad attivare invece i suoi attaccanti, privilegiando l’opposto Zanettin che con un bottino personale di 20 punti pari al 70% di efficacia, mette in fila nell’ordine i suoi compagni Musardo (62%) e Garofalo (54%). Galatina è apparsa spenta, poco reattiva, e soprattutto incapace di leggere la distribuzione avversaria laddove il coefficiente di difficoltà dei propri servizi è stato inesistente. E’ andato così a nozze l’ex Latorre che ha liberato ripetutamente alla conclusione il suo opposto che con muro ad uno è risultato indifendibile. I numeri in questo fondamentale, 9 muri per i padroni di casa ed uno per gli uomini di mister Monaco, la dicono tutta sulla zavorra mentale di cui si sono gravati i galatinesi, peraltro poco supportati nelle conclusioni e nelle motivazioni da un capitan Zanette improduttivo. La cronaca della partita registra in avvio di primo set ben quattro errori dei galatinesi per un 6-5 che non lascia prevedere il pesante break di -6. E’ la P1 dei padroni di casa che mette in ambasce la ricezione galatinese realizzando un 12-6 taglia gambe, nonostante il doppio time out chiesto dall’allenatore Monaco. Piccola fiammata di ritorno di Olimpia Sbv che mantiene lo scarto (20-16) con Pacelli e Scita e con un Apollonio pregevole nella fase difensiva, ma lo scatto finale è tutto Green volley con capitan Musardo che mette a segno il punto della vittoria (25-16). Seconda frazione equilibrata con Russo e Garofalo che rispondono a Gabriele De Micheli, Scita e ad una pipe di Pacelli che mura sulla rincorsa lungo linea la conclusione di Zanettin; è un 15-13 ancora giocabile. Poi Galatina ricade in una serie di errori che allargano la forbice (21-15). Il delizioso pallonetto dell’opposto di casa in posto 6 fa il pari con identico colpo messo a segno da Pacelli che subisce una murata, poi Latorre con un ace porta i suoi alla vittoria del secondo parziale. Terzo set da incubo per Olimpia Sbv che tracolla sotto i colpi di Zanettin e Russo per un 10-2 che spinge mister Monaco al doppio cambio con la diagonale Dantoni-De Lorentis. Vola l’Allianz Galatone che non perde la misura ed incrementa il punteggio (21-8). Un triplice Pacelli riesce a portare in doppia cifra (21-12) la sua squadra per una resa comunque poco onorevole che Zanettin, Musardo e Papa chiudono sul 25-14. Si leccano le ferite i galatinesi per una gara che, seppur in previsione a senso unico per i galatonesi, avrebbe dovuto offrire una prestazione rassicurante al tecnico napoletano sotto l’aspetto corale e motivazionale. Così non è stato e l’orizzonte per Zanette e soci s’ingolfa sempre più di nuvole.

IL TABELLINO

ALLIANZ COLAZZO GALATONE-OLIMPIA SBV GALATINA 3-0

(25-16,25-17,25-14)

GALATONE: Latorre 3, De Filippis (ne), Zanettin 20, Musardo 8, Garofalo 9, Barone (L), Russo 8, Calò (ne), Schiattino (ne), Papa 5, Lentini (ne), Carrozzini (ne), Rizzello (ne L). All. Tonino Cavalera vice Gabriele Manisi

GALATINA: Apollonio (L), Rossetti 2, Scita 8, D’Alba, Dantoni, Pacelli 10, Zanette 4, De Micheli 6, De Matteis (ne), De Lorentis 1. All. Mimmo Monaco vice Manuela Montinari.

Arbitri: Dimartino, Cantore.

—

VOLLEY B1/f GIRONE E

RISULTATI (giornata 10): Arzano-Melendugno 2-3, Terrasini-Fiammatorrese 1-3, S. Salvatore Telesino-Gesan Marsala 3-2, Pomezia-Hub Ambiente CT 3-0, Farmacia Schultze ME-CdPazzi Roma 3-1. Riposano Baronissi, Castellana Grotte.

CLASSIFICA: Arzano 24 – Farmacia Schultze ME 21 – Melendugno 17 – CdPazzi Roma 16 – Baronissi 15 – S. Salvatore Tel. 14 – Pomezia 13 – Fiammatorrese 9 – Gesan Marsala 8 – Terrasini 7 – Castellana Grotte 6 – HUB Ambiente CT 3.

PROSSIMO TURNO (17-18 dic.): CdPazzi Roma-Arzano, Gesan Marsala-Terrasini, HUB Ambiente CT-S. Salvatore Tel., Melendugno-Pomezia, Fiammatorrese-Castellana Grotte. Riposano Farmacia Schultze ME, Baronissi.