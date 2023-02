VOLLEY – Serie C/f, C/m, D/f, D/m, 1ª Div./F, 1ª Div./m: risultati 26.02.2023, classifiche, prossimi turni

VOLLEY C/f GIRONE B

RISULTATI (giornata 17): Ve.Ra Monteroni-Aurora Brindisi 3-0, Vis Squinzano-CDM Cutrofiano 3-0, F. Tricase-LC Monteroni 0-3, Diamante P. Salento-Bee Lecce 3-0, NV Torre SS-O. Parabita 3-0, Trepuzzi-SS Nardò 0-3.

CLASSIFICA: LC Monteroni, SS Nardò 43 – NV Torre SS 37 – Aurora Brindisi 32 – Diamante P. Salento, L. Ostuni 28 – Fulgor Tricase 26 – Trepuzzi 21 – Vis Squinzano 16 – CDM Cutrofiano 13 – Ve.Ra Monteroni 10 – Bee Lecce 6 – O. Parabita 3.

PROSSIMO TURNO (4-5 mar.): CDM Cutrofiano-Ve.Ra Monteroni, Aurora Brindisi-NV Torre SS, LC Monteroni-Diamante P. Salento, O. Parabita-Fulgor Tricase, Bee Lecce-L. Ostuni, SS Nardò-Vis Squinzano.

—

VOLLEY C/m GIRONE B

RISULTATI (giornata 17): TC Ruffano-LC Mottola 3-0, V. Tricase-Aurispa Libellula 3-0, Frascolla TA-Squinzano 0-3, PV Massafra-Vibrotek 0-3, SB Galatina-Falchi Ugento Beach 3-1, Lecce Volley-Alezio 3-1.

CLASSIFICA: Tricase 41 – TC Ruffano 40 – Falchi Ugento 38 – Lecce Volley 36 – Squinzano 35 – Falchi Ugento Beach 29 – Vibrotek 27 – SB Galatina, Alezio 16 – LC Mottola 14 – Aurispa Libellula 9 – PV Massafra 5 – Frascolla TA 0.

PROSSIMO TURNO (4-5 mar.): Aurispa Libellula-TC Ruffano, LC Mottola-SB Galatina, Squinzano-PV Massafra, Falchi Ugento Beach-Frascolla, Vibrotek-Falchi Ugento, Alezio-Tricase.

—

(US Lecce Volley, Donatella De Filippo) – Reazione positiva per la formazione della Conad Lecce Volley che, nell’anticipo di campionato di serie C maschile, ha superato per 3 / 1 la Volley Alezio. La squadra guidata da Fabio Saccomanno ha sfruttato molto bene il turno casalingo conquistando tre punti fondamentali utili per migliorare la posizione in classifica e dimenticare gli scivoloni subiti negli scontri al vertice sui campi esterni dei Falchi Ugento e Tricase. Una prestazione quella dei leccesi senza dubbio più efficace delle precedenti che ha consentito di maturare, pur concedendo un set, un risultato nel complesso meritato. Nel primo set a Conad parte bene fino al 9 a 4 quando, per un infortunio, l’opposto Riccardo Quarta è costretto ad uscire dal campo sostituito prontamente dal giovanissimo Federico Tommasi, premiato come migliore realizzatore nelle recenti finali provinciali dell’Under 19 svoltosi la settimana scorsa ad Alessano. Alezio ne approfitta, recupera punti preziosi ma la Conad mantiene il vantaggio lavorando bene al centro, poi è un attacco dal posto 4 di Antonio Vinci a chiudere il set per 25 a 19. Più equilibrato il secondo parziale, gli ospiti scendono in campo più determinati, maturano un iniziale vantaggio che I leccesi, pur recuperando nel finale fino al 23 a 20, non trasformano a proprio vantaggio concedendo il set agli avversari per 25 a 23. Inizio spumeggiante e più concreto dei giallorossi nel terzo e quarto set. I leccesi sbagliano poco, sono più incisivi a muro e in difesa costringono all’errore gli avversari fallosi in difesa. Ne approfittano gli schiacciatori della Conad, soprattutto il giovane Tommasi miglior realizzatore con 10 punti alla fine della gara. Molto soddisfatto del risultato il centrale della Conad Matteo Sancesario: “Veniamo da due sconfitte esterne e giocare in casa è stata l’occasione giusta per prendere i tre punti e risollevare il morale. La prossima settimana riposiamo, sarà importante per continuare ad allenarci e recuperare anche l’infortunio di Riccardo Quarta. Tra due settimane la gara in casa con l Alessano, continua il centrale” una squadra molto giovane ma esperta, alcuni giocatori hanno esperienze di serie A e quindi non dobbiamo sottovalutare l’avversario, e giocare bene per conquistare i tre punti”.

—

VOLLEY D/f GIRONE B

RISULTATI (giornata 17): I. Talsano-Assi Brindisi 0-3, Diamante P. Salento-F. Taviano 0-3, FP Spongano-Seiconsulting 3-1, GPV Ruffano-San Cassiano 3-1, FA Oria-Cupa Volley 3-0, MV Galatina-NV Maglie 3-1, Ottica Longo-Sensi Lecce 21 2-3.

CLASSIFICA: MV Galatina 44 – San Cassiano 37 – FP Spongano, GPV Ruffano 33 – FA Oria, Cupa Volley 32 – NV Maglie 30 – F. Taviano 29 – Sensi Lecce 21 23 – Assi Brindisi 22 – Ottica Longo 15 – I. Talsano 10 – Seiconsulting 9 – Diamante P. Salento 8.

PROSSIMO TURNO (4-5 mar.): F. Taviano-I. Talsano, Assi Brindisi-Diamante P. Salento, San Cassiano-FP Spongano, Seiconsulting-FA Oria, Cupa Volley-GPV Ruffano, NV Maglie-Ottica Longo, Sensi Lecce 21-MV Galatina.

—

VOLLEY D/m GIRONE B

RISULTATI (giornata 14): LS Casarano-Apulia Monopoli 0-3, VR Nardò-AI Alberobello 1-3, Costruzioni Energie-VC Grottaglie 3-1, Tiger Squinzano-P. Fasano 1-3.

CLASSIFICA: O. Ostuni 34 – P. Fasano 32 – AI Alberobello 30 – Apulia Monopoli 24 – Tiger Squinzano 19 – VC Grottaglie, VR Nardò 10 – LS Casarano 6 – Costruzioni Energie 3.

PROSSIMO TURNO (4-5 mar.): Apulia Monopoli-Tiger Squinzano, AI Alberobello-LS Casarano, VC Grottaglie-VR Nardò, O. Ostuni-P. Fasano.

—

VOLLEY 1ª DIVISIONE/FEMMINILE “L. LAUDISA”

RISULTATI (giornata 15): Bee Lecce-AlessanoSpecchia (21/03), I. Copertino-Otranto 3-0, IM San Cassiano-Alliste (28/02), CDM Cutrofiano-Astra Volley 0-3, Lady Falchi Beach-Sport & Friends 1-3, GV Galatone-SS Nardò 1-3.

CLASSIFICA: Astra Volley 42 – I. Copertino 38 – Sport & Friends 37 – NPV Tricase 25 – Lady Falchi Beach, SS Nardò 24 – Bee Lecce 19 – AlessanoSpecchia 18 – Otranto 15 – GV Galatone 10 – CDM Cutrofiano 6 – Alliste 3 – IM San Cassiano 0.

PROSSIMO TURNO (4-5 mar.): Bee Lecce-IM San Cassiano, AlessanoSpecchia-Astra Volley, Alliste-Lady Falchi Beach, Sport & Friends-I. Copertino, GV Galatone-NPV Tricase, CDM Cutrofiano-SS Nardò.

—

VOLLEY 1ª DIVISIONE/MASCHILE

RISULTATI (giornata 15): Seiconsulting-Visionottica Ingrosso 3-0, Alliste-Parabita 1-3, Vis Squinzano-Terre d’Oriente 3-1, Prontass NS Lecce-Otranto (08/03), Olimpia SBV Galatina-MBV Ruffano 3-1.

CLASSIFICA: Otranto 35 – Parabita, Seiconsulting 29 – Terre d’Oriente 23 – Prontass NS Lecce, Visionottica 19 – Olimpia SBV Galatina 16 – Alliste 15 – Vis Squinzano 14 – Nociglia 10 – MBV Ruffano 7.

PROSSIMO TURNO (4-5 mar.): Parabita-Visionottica INgrosso, Terre d’Oriente-Alliste, Otranto-Vis Squinzano, Olimpia SBV Galatina-Nociglia, Seiconsulting-MBV Ruffano.