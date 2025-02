VOLLEY – Dalla Serie A2 alla Seconda Divisione: risultati 16.02.2025, classifiche, prossimi turn

VOLLEY A2/f GIRONE B

RISULTATI (Pool Promozione, giornata 1 – 16 feb.): Melendugno-Sant’Anna Messina 1-3.

PROSSIMO TURNO (19 feb.): Macerata-Melendugno.

—

VOLLEY A3/m GIRONE BLU

RISULTATI (giornata 20): Castellana Grotte-Modica 3-0, Sorrento-Sabaudia 3-1, Lagonegro-Napoli 3-1, Gioia del Colle-Reggio Calabria 3-1, Ortona-Campobasso 3-1.

CLASSIFICA: Sorrento 47 – Gioia del Colle 37 – Reggio Calabria, Lagonegro 35 – Ortona, Modica 27 – Aurispa 24 – Sabaudia 21 – Castellana Grotte 19 – Napoli 16 – Campobasso 9.

PROSSIMO TURNO (2 mar.): Lagonegro-Castellana Grotte, Modica-Sorrento, Aurispa-Reggio Calabria, Sabaudia-Campobasso, Napoli-Gioia del Colle.

—

VOLLEY B/m girone G

RISULTATI (giornata 16): Faam Matese-Cus Bari 1-3, GV Galatone-Grottaglie 3-2, Lecce Volley-Marigliano 3-0, Leverano-San Marzano 3-1, SanVitoMesagne-AC Bari 3-1, Pag Taviano-Romeo Volley 3-0, Molfetta-Casoria 3-1.

CLASSIFICA: Galatone 45 – Grottaglie 40 – Pag Taviano 34 – Leverano 33 – Molfetta 31 – Marigliano 25 – SanVitoMesagne, Cus Bari 24 – San Marzano, Faam Matese 21 – Lecce Volley 12 – Romeo Volley 11 – Casoria 10 – AC Bari 5.

PROSSIMO TURNO (1-2 mar.): Marigliano-Faam Matese, San Marzano-Cus Bari, AC Bari-Leverano, Casoria-Lecce Volley, Romeo Volley-SanVitoMesagne, Galatone-Molfetta, Grottaglie-Pag Taviano.

(US Volley Leverano) – Torna alla vittoria la BCC Volley Leverano. Dopo la sconfitta al tie-break della settimana scorsa, i ragazzi di mister Zecca erano chiamati ad un pronto riscatto per non abbandonare la zona nobile della classifica. Al Palasport di Leverano la sfida con i salernitani della Volley San Marzano è stata una bella partita tra due squadre che si sono affrontate a viso aperto. L’hanno spuntata i gialloblù locali, ma gli ospiti hanno mostrato buone cose e spesso hanno messo in difficoltà Galasso e compagni. Leverano si presenta in campo con Balestra in regia e Sergio opposto. Galasso ed Ingrosso schiacciatori, Serra e Peluso al centro e De Sario libero. Da segnalare la convocazione in prima squadra del giovanissimo Francesco Quarta (17 anni) in sostituzione dell’altro prodotto del vivaio leveranese, Federico Cagnazzo, che dovrà stare lontano dal parquet per molto tempo, a causa di un infortunio patito in allenamento. Il primo set è scivolato via senza grossi sussulti, Leverano ha subito messo la testa avanti e ha condotto la frazione sempre con un buon margine. 25-16 il finale con 5 punti a testa per Sergio (ancora schierato opposto per l’assenza di Orefice) e Galasso, 3 punti per Serra e 2 a testa per Ingrosso e Peluso. Nel secondo set San Marzano gioca alla pari e anzi comanda il punteggio, anche con 4 lunghezze di vantaggio, fino al 11-15. Un muro di Balestra e un doppio Galasso segnano il sorpasso della BCC che chiude sul 25-21. La terza frazione si apre con Leverano subito avanti ma gli ospiti non mollano, intenzionati a prolungare il match e provare a restituire la rimonta dell’andata. Si va avanti punto a punto fino al 20-20 poi al rientro dal time-out chiamato da mister Zecca Leverano si porta sul 22-20. Marigliano ricuce sul 22-22 ma un altro “tempo” dei locali produce un altro doppio vantaggio e due match-point (24-22) che San Marzano annulla. Ai vantaggi il set si trasforma in una maratona che si conclude 32-34. Si va al quarto. Leverano fa la voce grossa e si porta subito avanti 8-2 grazie ad un sontuoso Stefano Sergio e ad un muro di Serra. San Marzano prova a rientrare, con il massimo sforzo si porta in parità sul 17-17 ma a questo punto l’esperienza del Leverano fa la differenza e con un parziale di 8-3 chiude 25-20. Il tabellino della partita. Sergio 20 punti, Galasso 18, Serra 12, Ingrosso e Peluso 11, Balestra 2. Tutto in parità il resto delle statistiche: Muri punto 9-9; errori in battuta 10-10; ace 2-2. Si torna in campo sabato 1 marzo: Leverano sarà di scena a Bari contro la Colella Pallavolo Bari per la prima di 3 trasferte consecutive, mentre San Marzano ospiterà l’altra formazione barese del CUS.

—

VOLLEY B2/f girone I

RISULTATI (giornata 16): Salerno-L’Aquila 3-0, Isernia-Faam Matese 3-2, Napoli-Pescara 2-3, Cerignola-Arabona 3-1, SS Nardò-Leonessa 0-3, Castellaneta-Villaricca 3-0, CDM Cutrofiano-Monopoli 2-3.

CLASSIFICA: Leonessa 45 – Cerignola 39 – Castellaneta 37 – Faam Matese 36 – Arabona 30 – SS Nardò 26 – Isernia 22 – Salerno, Napoli 21 – Monopoli 20 – Pescara 16 – CDM Cutrofiano 10 – Villaricca 7 – L’Aquila 6.

PROSSIMO TURNO (1-2 mar.): Pescara-Salerno, Arabona-L’Aquila, Leonessa-Cerignola, Monopoli-Napoli, Villaricca-SS Nardò, Isernia-CDM Cutrofiano, Faam Matese-Castellaneta.

—

VOLLEY C/f girone B

RISULTATI (giornata 16): Gioiella-FA Oria 3′-, CDM Astra Volley-Crispiano 0-3, Talsano-Aurora Brindisi 1-3, San Cassiano-Trepuzzi 3-2, CDM Cutrofiano-LC Monteroni 0-3, Melendugno Calimera-NV Gioia 0-3, NV Maglie-Flyarmida 3-0.

CLASSIFICA: LC Monteroni 44 – Aurora Brindisi 42 – Gioiella 41 – Trepuzzi 37 – FA Oria 34 – Crispiano 29 – Flyarmida 26 – NV Gioia 23 – San Cassiano 19 – NV Maglie 16 – CDM Astra Volley 11 – CDM Cutrofiano 9 – Talsano 3 – Melendugno Calimera 2.

PROSSIMO TURNO (1-2 mar.): Aurora Brindisi-Gioiella, Trepuzzi-FA Oria, LC Monteroni-San Cassiano, Flyarmida-Talsano, NV Gioia-CDM Cutrofiano, CDM Astra Volley-NV Maglie, Crispiano-Melendugno Calimera.

—

VOLLEY C/m girone B

RISULTATI (giornata 14): Turi-Materdomini 3-0, LS Casarano-LC Mottola 3-0, V. Tricase-Fasano 1-3, Showy Boys-MB Ruffano 3-0, OF Squinzano-Frascolla TA 3-2.

CLASSIFICA: LS Casarano 37 – D&F Caffè 29 – OF Squinzano 25 – Tricase 23 – Turi 22 – Showy Boys 21 – Mottola 20 – Fasano 16 – Materdomini, Frascolla TA 7 – Ruffano 3.

PROSSIMO TURNO (1-2 mar.): Fasano-Turi, Mottola-Tricase, D&F CaffèOF Squinzano, LS Casarano-Materdomini, Frascolla TA-Showy Boys.

—

VOLLEY D/f girone C

RISULTATI (giornata 14): MSP Galatina-Surbo 2-3, RV Ugento-O. Parabita (18/02), Spike San Pietro-Lecce 3-0, I. Copertino-AR Spongano 3-0, Sport & Friends-MB Ruffano 2-3, Dema Fulgor-Cogequ Monteroni (19/02).

CLASSIFICA: MB Ruffano 36 – Surbo, MSP Galatina 34 – Copertino 27 – RV Ugento 22 – AR Spongano 21 – O. Parabita 20 – Sport & Friends, San Pietro 13 – F. Tricase 4 – Lecce 2.

PROSSIMO TURNO (1-2 mar.): AR Spongano-MSP Galatina, O. Parabita-Copertino, Lecce Volley-F. Tricase, RV Ugento-Surbo, Cogequ Monteroni-Sport & Friends, MB Ruffano-San Pietro.

—

VOLLEY D/m girone B

RISULTATI (giornata 16): Materdomini-VR Nardò 1-3, AI Alberobello-San Pancrazio 3-2, Vibrotek-GS Atletico 0-3, SBV Galatina-Grottaglie 3-0, Massafra-Parabita 1-3.

CLASSIFICA: Parabita 38 – San Pancrazio 37 – AI Alberobello 32 – VR Nardò 28 – Tiger Squinzano 22 – SBV Galatina 20 – VC Grottaglie 14 – Materdomini, Massafra 12 – Vibrotek, GS Atletico 11 – Monopoli 6.

PROSSIMO TURNO (1-2 mar.): Monopoli-Materdomini, AI Alberobello-Vibrotek, Tiger Squinzano-VR Nardò, VC Grottaglie-Parabita, San Pancrazio-SBV Galatina.

—

VOLLEY 1ª DIVISIONE/f “MEMORIAL LAUDISA” GIRONE A

RISULTATI (giornata 13): Melendugno Calimera-CDM Cutrofiano 0-3, LNV Maglie-Wesport 0-3, Otranto-Bee Lecce (19/03), Trepuzzi-GV Piero Corvino (19/02).

CLASSIFICA: Bee Lecce 33 – CDM Cutrofiano, GV Piero Corvino 21 – Trepuzzi, Otranto 16 – Wesport 15 – Monteroni U18 9 – LNV Maglie 4 – Melendugno Calimera 3.

PROSSIMO TURNO (1-2 mar.): Monteroni U18-Otranto, Wesport-Bee Lecce, LNV Maglie-Trepuzzi, GV Piero Corvino-Melendugno Calimera.

—

VOLLEY 1ª DIVISIONE/f “MEMORIAL LAUDISA” GIRONE B

RISULTATI (giornata 13): Gallipoli-Supersano 3-0, Alessano-CDM Astra Volley 3-0, LC Monteroni-Aradeo 0-3, Flyarmida-Alliste 3-2.

CLASSIFICA: Alessano 30 – Alliste 28 – Aradeo 25 – Gallipoli 23 – CDM Astra Volley 12 – LC Monteroni 11 – San Cassiano 8 – Flyarmida, Supersano 5.

PROSSIMO TURNO (1-2 mar.): San Cassiano-LC Monteroni, Aradeo-Alessano, CDM Astra Volley-Flyarmida, Alliste-Gallipoli.

—

VOLLEY 1ª DIVISIONE/m

RISULTATI (giornata 13): Alliste-NV Maglie 3-1, Vis Squinzano-Matino 3-0, Lequile-Nociglia 1-3, Tricase-Veglie 1-3, GV Galatone-GV Piero Corvino 1-3.

CLASSIFICA: Alliste 28 – Vis Squinzano, Veglie 27 – GV Piero Corvino 25 – Nociglia, Matino 23 – Tricase 12 – Falchi Ugento 11 – LNV Maglie 8 – Lequile 6 – Galatone 2-

PROSSIMO TURNO (1-2 mar.): Matino-LNV Maglie, Vis Squinzano-Nociglia, Veglie-Falchi Ugento, Galatone-Alliste, G V Piero Corvino-V. Tricase.

—

VOLLEY 2ª DIVISIONE/f GIRONE A

RISULTATI (giornata 1): Petito F.-San Pancrazio 0-3, Tiger Squinzano-Vis Squinzano 0-3, Valecaracuta Lecce-Wesport 3-0.

CLASSIFICA: San Pancrazio, Valecaracuta Lecce, Vis Squinzano 3 – Tiger Squinzano, Wesport, Petito F., Aurora Casale 0.

PROSSIMO TURNO (23 feb.): San Pancrazio-Tiger Squinzano, Vis Squinzano-Valecaracuta Lecce, Wesport-Aurora Casale.

—

VOLLEY 2ª DIVISIONE/f GIRONE B

RISULTATI (giornata 1): Alezio-Bee Lecce 3-2, Draghi Matino-Uggiano 3-0, CDM Astra Volley-Taviano 0-3.

CLASSIFICA: Taviano, Draghi Matino 3 – Alezio 2 – Bee Lecce 1 – Uggiano, CDM Astra Volley, Cogequ SP in Lama 0.

PROSSIMO TURNO (22-23 feb.): Bee Lecce-Draghi Matino, Uggiano-CDM Astra Volley, Taviano-Cogequ SP in Lama.

—

VOLLEY 2ª DIVISIONE/m

RISULTATI (giornata 1): GS Marittima-Vis Squinzano 2-3, MB Ruffano-SBV Galatina (18/02), AS Nardò-Bee Lecce 3-0.

CLASSIFICA: AS Nardò 3 – Vis Squinzano 2 – Marittima 1 – Bee Lecce, MB Ruffano, SBV Galatina 0.

PROSSIMO TURNO (22-27 feb.): Vi Squinzano-MB Ruffano, SBV Galatina-AS Nardò, Bee Lecce-GS Marittima.