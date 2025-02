BASKET C/m – LSB Lecce, pronto riscatto e Corato demolito

Dopo la sconfitta sul parquet di Castellaneta, la Cce La Scuola di Basket Lecce si riscatta subito dominando in casa contro Corato. Sabato sera i biancazzurri guidati da coach Daniele Michelutti, si sono imposti con un sonoro 79-55 nel fortino del palazzetto dello sport “San Giuseppe da Copertino”, in occasione della quinta giornata di ritorno del campionato maschile interregionale di serie C. Proprio come nel girone di andata, il team presieduto da Sandro Laudisa ha sconfitto Corato dominando per tutto l’arco della partita dinanzi al proprio pubblico. L’ottima fase difensiva e la qualità della circolazione di palla in fase di costituzione, ha permesso ai salentini di mettere in cascina due punti fondamentali per la classifica. La prima della classe ha reso agevole la pratica coratina in virtù di una buona prestazione di squadra.

Tra le note liete della gara spicca il debutto del giovanissimo Azhar Majid Jeusah, proveniente dal settore giovanile, e il ritorno sul parquet dopo l’infortunio di Alex Ouandie, quest’ultimo autore di ben 25 punti. In doppia cifra anche Filippo Renna e Gianni Cantagalli, che hanno messo a referto rispettivamente 10 e 15 punti, ma in linea generale è stato ancora una volta il gruppo-squadra a fare la differenza nell’economia della gara. Pronti via e i padroni di casa spingono subito sull’acceleratore andando sopra di 9 punti alla fine del primo quarto. E dal secondo periodo in poi, il confronto si è trasformato quasi in un monologo, con i locali avanti di 22 punti alla pausa lunga e in vantaggio di 23 lunghezze alla fine del terzo periodo. Messo in banca il risultato, gli ultimi 10 minuti sono trascorsi in totale controllo da parte degli uomini di Michelutti fino al suono dell’ultima sirena. Domenica prossima la Cce Lsb Lecce sarà impegnata sul parquet di Barletta, con palla a due alle 18.30, con l’obiettivo di dare continuità di prestazioni e risultati per difendere il primo posto della classifica.

(US LSB Lecce, Paolo Conte)

—

IL TABELLINO

CCE LSB LECCE-MATTEOTTI CORATO 79-55

(23-14, 45-23, 63-40)

Cce Lsb Lecce: Murrone, Majid Jeusah, Ingrosso 8, Cantagalli 15, Renna 10, Capoccia, Esposito 3, Mocavero 6, Laudisa 1, Ouandie 25, Vidakovic 3, Dosic 8. All. Michelutti.

Matteotti Corato: Cicivè 6, Obiekwe Sam 19, Gaye 2, D’Imperio, Granieri, Rutigliano, Martinelli 7, Spina Diana 6, Postigo Lopez 15, Savino. All. Ambrico.

Arbitri: Francesco Conte di San Pietro Vernotico (Br) e Luca Antonio Siragusa di Brindisi (Br).

—

BASKET SERIE C/m UNICA

RISULTATI (giornata 5 rit.): LSB Lecce-NM Corato 79-55, Assi Brindisi-Cus Foggia 79-78, AB Potenza-Castellaneta 65-82, Francavilla-Molfetta 72-81, Monteroni-Barletta 90-72, F. Trani-Fasano 61-63.

CLASSIFICA: LSB Lecce 26 – NV Mesagne, Castellaneta, Molfetta 24 – Fasano, Monteroni, Francavilla 18 – Cus Foggia, Assi Brindisi 16 – AB Potenza 14 – NM Corato 10 – Barletta 6 – F. Trani 2.

PROSSIMO TURNO (23 feb.): Cus Foggia-Francavilla, NV Mesagne-NP Mpnteroni, NM Corato-AB Potenza, Barletta-LSB Lecce, Castellaneta-Assi Brindisi, Molfetta-F. Trani.