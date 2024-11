VOLLEY – Dalla Serie A2 alla Prima Divisione: risultati 17.11.2024, classifiche, prossimi turni

VOLLEY A2/f GIRONE B

RISULTATI (giornata 7): Offanengo-FG Busto Arsizio 0-3, N. Melendugno-Olbia 0-3, T. Altino-Esperia Volley 0-3, Itas Trentino-Concorezzo 3-1, Fratte-T. Albese 3-0.

CLASSIFICA: Itas Trentino 19 – FG Busto Arsizio 15 – Offanengo, Fratte 13 – Melendugno, Esperia 11 – T. Albese 9 – Olbia 7 – Concorezzo 5 – T. Altino 2.

PROSSIMO TURNO (24 nov.): Fratte-Offanengo, Olbia-Itas Trentino, FG Busto Arsizio-T. Altino, Esperia-Concorezzo, T. Albese-Melendugno.

—

VOLLEY A3/m GIRONE BLU

RISULTATI (giornata 6): Ortona-Castellana 3-0, Modica-Lagonegro 3-1, Sorrento-Reggio Calabria 3-0, Sabaudia-NV Gioia 3-0, GE Napoli-Aurispa 0-3.

CLASSIFICA: Sorrento 15 – Ortona 13 – JV Gioia, Sabaudia 12 – Reggio Calabria, Aurispa 9 – Castellana grotte 7 – Lagonegro 5 – Modica 4 – Campobasso, Napoli 2.

PROSSIMO TURNO (24 nov.): Castellana Grotte-Napoli, Aurispa-Ortona, Reggio Calabria-Sabaudia, Campobasso-Modica, JV Gioia del Colle-Sorrento.

(US Aurispa Volley – Davide Ruberto) – Aurispa Links per la Vita impone legge e vince 3-0 a Napoli. Il sestetto iniziale scelto da coach Cavalera è formato dagli schiacciatori Mazzone e Ferrini, il neoacquisto Fabroni al palleggio, l’opposto Penna, i centrali Deserio e Maletto, e il libero Cappio.

Inizio convincente di Napoli e immediata reazione dei salentini, con l’ottimo turno di battuta di Deserio (corredato da un ace) che permette la prima mini-fuga, interrotta soltanto dal timeout di coach Calabrese (3-6). Fabroni distribuisce in maniera impeccabile e Penna lo sfrutta per mettere a terra tre palloni di seguito, decisivi per spingere Napoli al secondo timeout nel giro di poco tempo (8-12). I partenopei provano ad accorciare, ma capitan Mazzone prende in mano la squadra e, con tre punti consecutivi tra cui un ace, permette a Aurispa Links per la vita di allungare ulteriormente (10-15). I salentini si disimpegnano alla perfezione anche in difesa, con Cappio che si supera in paio di occasioni, poi entra a referto Maletto, che prima sfrutta una freeball e poi attacca un mani-out (12-18). Aurispa Links per la vita non sbaglia quasi nulla e sfoggia una grande pallavolo, potendo contare anche su un Fabroni che, oltre al palleggio, va due volte a muro. Napoli, però, prova a rientrare in partita e coach Cavalera decide di giocarsi il primo timeout (17-22). La reazione viene contenuta e a togliere definitivamente le castagne dal fuoco ci pensa Penna con due punti di fila che consegnano il primo set agli ospiti (19-25).

Il secondo set si apre con una Gaia Energy Napoli più aggressiva e con l’opposto Lugli sugli scudi nel +4 per i padroni di casa, costringendo coach Cavalera al timeout (6-2). Iannaccone subentra al posto di Ferrini, poi arrivano il mani-out di Penna e l’ace di Deserio, ma Napoli alza il muro e Aurispa Links per la vita torna a faticare (10-5). Un punto deciso al videochek e un monster block dei salentini mettono il fiato sul collo agli avversari e coach Calabrese chiama timeout (10-9). Maletto vince una contesa a muro, poi si segnalano due difese senza senso di Cappio, cui segue il punto di Mazzone. Il risultato rimane in bilico, Napoli fa il suo, ma improvvisamente torna in balia di Aurispa Links per la vita (11-15). Penna attacca in diagonale, Mazzone mette a terra un pallone sporco e i salentini viaggiano sul velluto, sfruttando anche qualche errore avversario (12-20). Capitan Mazzone è autore di una diagonale strettissima nei 3 metri, Penna attacca da posto 4 e il set si chiude nettamente a favore dei salentini, con Iannaccone e Maletto che mettono il punto esclamativo (17-25).

L’ace di Fabroni in apertura di terzo set sembra quasi preannunciare una sentenza. In realtà Napoli non si arrende e risponde colpo su colpo agli attacchi dei salentini (5-6). Aurispa Links per la vita può giovare degli errori avversari e sul +3 coach Calabrese deve chiamare timeout (5-8). Pallonetto di Deserio, ace di Fabroni, ace di Deserio e i salentini impongono il loro gioco, senza apparente possibilità di appello per gli avversari (10-15). Quando sembrano in pieno controllo del match, i ragazzi di coach Tonino Cavalera soffrono un piccolo calo di tensione e il lento ritorno degli avversari (13-19). Il tecnico dei salentini non lascia nulla al caso e chiama timeout per sistemare gli ultimi dettagli (15-19). Il lunghissimo turno di battuta di Ardito, però, spinge Napoli sul -2 e i timori per i salentini si fanno più insistenti. Napoli se la gioca sino alla fine, spingendo il match ai vantaggi ma, alla fine, Aurispa Links per la vita riesce a spuntarla con il mani out di Penna e il muro dello stesso opposto in compartecipazione con Deserio, vincendo meritatamente e bissando il successo netto di domenica scorsa con Modica (26-28).

IL TABELLINO

Gaia Energy Napoli – Aurispa Links per la vita 0-3

(19-25; 17-25; 26-28)

Gaia Energy Napoli: M. Starace 1, Saccone 1, S. Starace 15, Leone 2, Lugli 17, Sportelli 3, Gianotti 1, Ardito, Lanciani 4, Martino 2, Dotti, Volpe. All. Calabrese

Aurispa Links per la vita: Tiziano Mazzone 11, Marco Fabroni 5, Alessio Ferrini 1, Paolo Cappio, Enrico D’Alba, Raffaele Colaci, Gaetano Penna 14, Alessio Omaggi, Dario Iannaccone 6, Michele Deserio 8, Gabriele Maletto 10, Andrea Bleve, Jacopo Cimmino. All. Tonino Cavalera

—

VOLLEY B/m girone G

RISULTATI (giornata 6): Marigliano-San Marzano 2-3, Faam Matese-AC Bari 3-0, Leverano-Casoria 3-0, I. Molfetta-Romeo Volley 3-0, Cus Bari-Pag Taviano 3-0, SanVitoMesagne-Grottaglie 1-3, Lecce-Galatone 0-3.

CLASSIFICA: Leverano 17 – Galatone 16 – Grottaglie 14 – Marigliano, San Marzano 11 – Cus Bari, Pag Taviano, Faam Matese 10 – I. Molfetta 9 – SanVitoMesagne 7 – Lecce, Casoria 5 – AC Bari 1 – Romeo Volley 0.

PROSSIMO TURNO (23-24 nov.): San Marzano-Lecce, Marigliano-AC Bari, Casoria-Faam Matese, Romeo Volley-Cus Bari, Pag Taviano-I. Molfetta, Grottaglie-Leverano, Galatone-SanVitoMesagne.

(US Volley Leverano) – Si chiude con una vittoria la prima metà del girone di andata per la BCC Leverano. La sesta consecutiva su altrettante partite e la terza consecutiva tra le mura amiche. A cadere, sul parquet del palazzetto di Via 2 Giugno, la formazione campana Volley Casoria. Il 3-0 non deve trarre in inganno. Gli ospiti si sono dimostrati una formazione di tutto rispetto e hanno spesso messo in difficoltà Orefice e compagni.

I gialloblù di casa partono con il sestetto classico. La diagonale palleggiatore-opposto formata da Balestra e dal rientrante Orefice; Ingrosso e Galasso schiacciatori, Serra e Peluso centrali e De Sarlo libero.

La buona cornice di pubblico spinge subito i ragazzi di mister Zecca ma la formazione ospite tiene testa e ribatte punto su punto. L’equilibrio del primo parziale si spezza sul 9-9. Il muro ospite comincia a sporcare gli attacchi leveranesi e anche il servizio è più ficcante mettendo spesso in difficoltà i ricettori di casa. Il divario si allarga fino al 13-18. Mister Paglionico effettua il doppio cambio ma questa mossa genera benefici solo al Leverano che comincia a macinare gioco e con un parziale di 6-0 effettua il sorpasso sul 19-18. Un punto di Balestra genera 2 set-point e un fallo di doppia nella metà campo dei napoletani chiude il set sul 25-23 per la BCC Leverano.

2° set con Leverano sempre avanti, ma Casoria mai veramente fuori dai giochi, fino all’allungo del 18-13. Il divario si spinge fino al +6 e sul 24-18 prima un errore in battuta di Peluso ed il successivo attacco vincente di Marco Serra fissano il punteggio sul 25-19

Quattro punti consecutivi di Matteo Ingrosso aprono la terza frazione di gioco. Lo schiacciatore, prodotto del vivaio di Leverano, è imprendibile sia da posto 4 che da posto 2 e scava un solco che però non è definitivo. Casoria a più riprese accorcia, ma Galasso e Orefice ristabiliscono le distanze e nella parte centrale del set sono i primi tempi di Peluso e Serra a tenere a distanza i partenopei che pure hanno un sussulto e si portano in vantaggio sul 13-14. Leverano ben presto si riporta avanti ma è punto a punto fino al match-point. Un errore in battuta di Pirone chiude la contesa a favore del Leverano.

La seconda parte del girone di andata per la BCC si aprirà domenica prossima a Grottaglie contro una delle formazioni più attrezzate del raggruppamento G della serie B maschile.

—

VOLLEY B2/f girone I

RISULTATI (giornata 6): Gada Pescara-Arabona 1-3, Salerno-P. Leonessa 1-3, Cerignola-LB Monopoli 3-0, CDM Cutrofiano-Villaricca 3-1, Cus L’Aquila-Castellaneta 0-3, SS Nardò-Faam Matese 3-1, CP Napoli-Isernia 1-3.

CLASSIFICA: P. Leonessa 17 – Cerignola 15 – Castellaneta 14 – Faam Matese, Arabona, SS Nardò 12 – CP Napoli 11 – Isernia 9 – CDM Cutrofiano 7 – LB Monopoli, Gada Pescara 5 – Salerno 4 – Villaricca 2 – Cus L’Aquila 1.

PROSSIMO TURNO (23-24 nov.): Arabona-CP Napoli, P. Leonessa-Gada Pescara, LB Monopoli-Salerno, Villaricca-Cus L’Aquila, Castellaneta-CDM Cutrofiano, Faam Matese-Cerignola, Isernia-SS Nardò.

—

VOLLEY C/f girone B

RISULTATI (giornata 6): Aurora Brindisi-Trepuzzi 3-1, Gioiella VA-Monteroni 0-3, San Cassiano-Flyarmida 1-3, NV Maglie-NV Gioia 3-1, Oria-Melendugno Calimera 3-0, CDM Cutrofiano-Crispiano 1-3, Talsano-CDM Astra Volley 0-3.

CLASSIFICA: Aurora Brindisi 16 – LC Monteroni, Flyarmida, Crispiano 15 – Trepuzzi 13 – FA Oria, NV Gioia, Gioiella VA 11 – TI San Cassiano, NV Maglie, CDM Astra Volley 6 – CDM Cutrofiano 1 – Melendugno Calimera, I. Talsano 0.

PROSSIMO TURNO (23-24 nov.): Trepuzzi-I. Talsano, LC Monteroni-Aurora Brindisi, Flyarmida-Gioiella VA, NV Gioia-FA Oria, Melendugno Calimera-NV Maglie, Crispiano-TI San Cassiano, CDM Astra Volley-CDM Cutrofiano.

—

VOLLEY C/m girone B

RISULTATI (giornata 4): Turi-Fasano 3-0, Tricase-Mottola 3-2, Squinzano-D&F Caffè 1-3, Materdomini-Casarano 0-3, Showy Boys-Frascolla TA 3-0.

CLASSIFICA: Casarano 12 – AF Turi 9 – V. Tricase, MP Showy Boys 8 – D&F Caffè, OF Squinzano 6 – LC Mottola, P. Fasano 4 – MB Ruffano 3 – Materdomini, Frascolla TA 0.

PROSSIMO TURNO (23-24 nov.): MB Ruffano-AF turi, P. Fasano-Materdomini, LC Mottola-OF Squinzano, LS Casarano-V. Tricase, D&F Caffè-MP Showy Boys.

—

VOLLEY D/f girone C

RISULTATI (giornata 4): Galatina-Spongano 3-0, Copertino-Parabita 3-0, Fulgor Tricase-Lecce 3-1, Surbo-Ugento 3-0, Sport & Friends-Monteroni 0-3, San Pietro-Ruffano 0-3.

CLASSIFICA: MB Ruffano, FNC Surbo 11 – MSP Galatina, I. Copertino 9 – RV Ugento, Monteroni 7 – Spongano 6 – O. Parabita 5 – San Pietro 4 – Filgor Tricase 3 – Sport & Friends, Lecce P. 0.

PROSSIMO TURNO (23-24 nov.): MB Ruffano-MSP Galatina, AR Spongano-FNC Surbo, O. Parabita-Fulgor Tricase, RV Ugento-I. Copertino, Lecce P.-Sport & Friends, Monteroni-San Pietro.

—

VOLLEY D/m GIRONE B

RISULTATI (giornata 6): VR Nardò-Monopoli 3-0, Vibrotek-San Pancrazio 0-3, Materdomini-Grottaglie 1-3, SBV Galatina-Squinzano 0-3, Parabita-Alberobello 3-2.

CLASSIFICA: Parabita 17 – Nardò 13 – San Pancrazio, Alberobello 12 – SBV Galatina 8 – Squinzano, VC Grottaglie 6 – Vibrotek 5 – Massafra, GS Atletico 4 – Materdomini 3 – Monopoli 0.

PROSSIMO TURNO (23-24 nov.): Grottaglie-Monopoli, Squinzano-Materdomini, Massafra-Nardò, San Pancrazio-Parabita, GS Atletico-SBV Galatina.

(US SBV Galatina – Piero De Lorentis) – Un’esibizione in tono minore sotto tutti gli aspetti quella offerta dalla Salento Best Volley, sabato 16 novembre, contro la Tiger Squinzano. Balbettante ed insicura, quasi mai propositiva e con un organico ridotto all’osso, non ha avuto possibilità di capovolgere l’andamento della gara. Arrendevole (tranne che nel secondo set) e domabile, si è arresa ad un sestetto squinzanese grintoso, tatticamente ben disposto in campo da mister De Giorgi. Sembra un lontano ricordo la prestazione eccellente espressa contro il San Pancrazio ma, ad onor del vero, allora la rosa a disposizione del tecnico cutrofianese era ridondante nei ruoli permettendogli ampie variazioni tattiche.

Contro lo Squinzano invece i padroni di casa sono apparsi insicuri, slegati nei reparti, carenti nei fondamentali: insomma sono scesi in campo orfani di tutto. Di alcune pedine titolari assenti per infortunio (Pica, De Lorentis R., Asti, Lefosse, Scrascia) che sicuramente hanno depotenziato il gruppo e di un’organizzazione di gioco che mettesse in difficoltà l’avversario. Mister Giannotta ha fatto di necessità virtù, mandando in campo una formazione alternativa con gli elementi avuti a disposizione in settimana che, a spizzichi e bocconi, hanno racimolato appena un mezzo allenamento. E’ la conseguenza questa di una squadra costruita con elementi la cui priorità lavorativa confligge con l’attività sportiva e ai quali nulla si può addebitare, in quanto partecipata e condivisa, nei paletti limitativi, dalla società.

Allora bisognerà attendere una congiuntura astrale favorevole perché l’infermeria si svuoti e contemporaneamente si possano avere dodici protagonisti disponibili per delle sedute tecnico-tattiche accettabili. Senza contare poi il calibro degli avversari da affrontare, le conseguenze deprecabili di qualche atleta che perdendo l’autocontrollo(a gara ultimata)procura a sé stesso e al gruppo ulteriori difficoltà e, per ultimo, la posizione di classifica che sicuramente terrà la squadra fuori dai play off. E’ un percorso fortemente in salita quello che attende la SBV di mister Giannotta, già a cominciare dalla trasferta di sabato 23 novembre a Sammichele di Bari, in cui il quadro degli atleti disponibili, al momento, è povero di certezze.

Ma tempo per migliorarsi e voglia di risalire non mancano: e ripetere una prestazione, a ranghi completi, come la vittoria sul Volley San Pancrazio non è proprio utopia.

—

VOLLEY 1ª DIVISIONE/f “MEMORIAL LAUDISA” GIRONE A

RISULTATI (giornata 2): Maglie-Bee Lecce 0-3, Trepuzzi-CDM Cutrofiano 3-1, Melendugno Calimera-Wesport 2-3, Piero Corvino-Monteroni U18 3-0.

CLASSIFICA: Bee Lecce 6 – Wesport 4 – Otranto, Trepuzzi, Monteroni U18, GV Piero Corvino 3 – CDM Cutrofiano, Melendugno Calimera 1 – Maglie 0.

PROSSIMO TURNO (23-26 nov.): Otranto-NV Maglie, Bee Lecce-Monteroni U18, Trepuzzi-Melendugno Calimera, CDM Cutrofiano-GV Piero Corvino.

—

VOLLEY 1ª DIVISIONE/f “MEMORIAL LAUDISA” GIRONE B

RISULTATI (giornata 2): CDM Astra Volley-Aradeo 3-2, Flyarmida-Supersano 3-0, Gallipoli-Alessano 0-3, Alliste-San Cassiano 3-1.

CLASSIFICA: Alessano 6 – CDM Astra Volley, Aradeo 4 – Flyarmida, Alliste, Gallipoli 3 – San Cassiano 1 – Monteroni, Supersano 0.

PROSSIMO TURNO (24-27 nov): LC Monteroni-CDM Astra Volley, San Cassiano-Aradeo, Flyarmida-Gallipoli, Supersano-Alliste.

—

VOLLEY 1ª DIVISIONE/m

RISULTATI (giornata 2): Maglie-Alliste 1-3, Matino-Squinzano 3-0, Nociglia-Lequile 3-2, Racale-Falchi Ugento (11/12), Veglie-Tricase 3-0, Piero Corvino-Galatone 3-0.

CLASSIFICA: Veglie, Matino, Alliste 6 – Nociglia 5 – GV Piero Corvino, Squinzano 3- Lequile 1 – LNV Maglie, Falchi Ugento, V. Tricase, GV Galatone, Racale 0.

PROSSIMO TURNO (23-27 nov.): LNV Maglie-Matino, Squinzano-Nociglia, Lequile-Racale, Falchi Ugento-Veglie, Alliste-GV Galatone, V. Tricase-GV Piero Corvino.