FEMMINILE – Lecce Women, altra beffa: raggiunta in pieno recupero dal Villaricca

Altro pareggio beffa per il Lecce Women che continua a regalare punti alle squadre avversarie. E così, dopo il Palermo, questa volta a beneficiare degli errori della giovane formazione salentina in pieno recupero sono state le campane del Villaricca, a segno al primo dei cinque minuti di recupero con Galluccio, agevolata nell’occasione dall’errore del portiere Prieto, in giornata decisamente negativa. La mancata facile presa dell’estremo difensore spagnolo ha così vanificato l’ennesimo capolavoro di Serena D’Amico, autrice di un gol pazzesco a coronamento di una azione personale straordinaria. Doppio dribbling in area di rigore, poi finta di corpo e destro a giro che colpisce il palo interno e finisce nel sacco. Nono gol stagionale per l’attaccante del Lecce Women che si isola nella classifica marcatrici con 9 reti stagionali e vede avvicinarsi il traguardo dei 300 gol in carriera.

“A distanza di una settimana purtroppo sono ancora qui a commentare di due punti persi e non di un punto guadagnato – ha dichiarato l’allenatrice del Lecce Women, Vera Indino -. Purtroppo la beffa di Palermo non ci ha insegnato nulla visto che la storia si è ripetuta anche in casa contro il Villaricca. Ancora una volta, nei minuti di recupero, per gravi disattenzioni difensive, abbiamo visto sfumare la vittoria. Vuol dire che bisognerà continuare a lavorare soprattutto sotto l’aspetto mentale perché la squadra ogni domenica mette in campo ottime prestazioni, capitan D’Amico non manca mai all’appuntamento del gol, ma noi dobbiamo imparare a raccogliere di più, visto che seminiamo tanto. La cosa che mi rammarica è che un attimo prima del gol la nostra vicecapitana, Chiara Guido, ha subito un brutto infortunio in cui ha riportato la frattura delle ossa nasali. Questo non ci ha permesso probabilmente di rimanere concentrate fino alla fine”. In effetti, la partita di Guido è durata circa due minuti dal suo ingresso sul terreno di gioco. In seguito a una manata sul volto, la numero 13 si è accasciata al suolo con il volto insanguinato. Dopo le prime cure dei sanitari del club salentino, è stato necessario il trasferimento presso l’Ospedale di Tricase dove i medici hanno diagnosticato la rottura delle ossa nasali.

Nel prossimo turno, domenica 24 novembre, il Lecce Women giocherà in trasferta sul campo della Nitor Brindisi.

IL TABELLINO

LECCE WOMEN-VILLARICCA 1-1

RETI: 42′ st D’Amico (L), 46′ st Galluccio (V)

LECCE WOMEN: Prieto, De Vito, Felline, Depunzio (21′ st Tomei), Megna, Simone, Bertè, Labianca (43′ st Cudazzo), La Donna, D’Amico, Scardino (27′ st Guido, 31′ st Lisi). A disp. Serio, Garzya, Rizzo, Tondo, De Paola. All. Indino.

VILLARICCA: Balbi, Schettino, Esposito, Cammarano, Russo, Conti (27′ st Napolitano), Ascolese (5′ st Avvisato), Volpe, Klai (1′ st Tessitore, 43′ st Riccardi), Galluccio, Bottone. A disp. Illiano; Stravino, Avolio, Abbate, De Lucia. All. Migliaccio.

ARBITRO: Lascaro di Matera.

