VOLLEY – Dalla Serie A2 alla Prima Divisione: risultati 10.11.2024, classifiche, prossimi turni

VOLLEY A2/f GIRONE B

RISULTATI (giornata 6): Olbia-Offanengo sospesa, Concorezzo-T. Altino 2-3, N. Melendugno-Itas Trentino 1-3, FG Busto Arsizio-Fratte 3-0, T. Albese-Esperia 1-3.

CLASSIFICA: Itas Trentino 16 – Offanengo 13 – Busto Arsizio 12 – N. Melendugno 11 – Fratte 10 – T. Albese 9 – Esperia Volley 8 – Concorezzo 5 – Olbia 4 – T. Altino 2.

PROSSIMO TURNO (17 nov.): Offanengo-FG Busto Arsizio, N. Melendugno-Olbia, T. Altino-Esperia Volley, Itas Trentino-Concorezzo, Fratte-T. Albese.

—

VOLLEY A3/m GIRONE BLU

RISULTATI (giornata 5): Castellana Grotte-Sabaudia 3-0, Lagonegro-Ortona 0-3, Aurispa-Modica 3-0, Reggio Calabria-GE Napoli 3-0, NV Gioia-Campobasso 3-0.

CLASSIFICA: Sorrento, NV Gioia 12 – Ortona 10 – Reggio Calabria, Sabaudia 9 – Castellana Grotte 7 – Aurispa 6 – Lagonegro 5 – GE Napoli, Campobasso 2 – Modica 1.

PROSSIMO TURNO (17 nov.): Ortona-Castellana, Modica-Lagonegro, Sorrento-Reggio Calabria, Sabaudia-NV Gioia, GE Napoli-Aurispa.

(US Aurispa, Davide Ruberto) – Vittoria strabiliante per Aurispa Links per la vita, con Modica è 3-0. La 5a giornata del girone blu di Serie A3 Credem Banca mette di fronte Aurispa Links per la vita e Avimecc Modica. Il sestetto iniziale scelto da coach Cavalera è formato dagli schiacciatori Mazzone e Ferrini, il neoacquisto Fabroni al palleggio, l’opposto Penna, i centrali Deserio e Maletto, e il libero Cappio. Il primo set si gioca punto su punto, con Ferrini tra i più prolifici dei suoi e Aurispa Links per la vita che prova a spingere (7-4). Marco Fabroni è subito in partita e serve i compagni in maniera precisa e puntuale, con Penna che trova tre punti di fila, portando i suoi sul +5 e coach Distefano al timeout (10-5). Padura Diaz comincia a far sentire il suo peso, Modica accorcia e coach Cavalera deve fermare il gioco per un timeout (11-9). I siciliani alzano il muro e Capelli inizia a prendere le misure, colpendo sia in diagonale che con un ace che porta il punteggio in parità (14-14). Penna attacca in maniera vincente un pallone complicato, Ferrini e Mazzone vengono ben imbeccati da Fabroni ed entrambi vanno a punto, poi è di nuovo Penna a colpire in lungolinea (20-18). Fabroni è straordinario a servire Ferrini per una pipe stilisticamente perfetta, quindi è Penna a usufruire di un pallone preciso del neo palleggiatore di Aurispa Links per la vita. Ultimo timeout di coach Distefano sul 23-21, Modica reagisce ma i salentini chiudono la pratica con Maletto dal centro e Ferrini direttamente con un ace, a coronare la sua personale prestazione di gran livello (25-22). Cappio riceve alla grande, Fabroni al palleggio e Ferrini attacca in lungolinea, un copione stupendo che si ripete alla perfezione. Ferrini fa qualcosa fuori dal comune, rimandando dall’altra parte del campo un pallone vicinissimo a rete, da cui scaturisce il punto vincente, ma Capelli e compagni rispondono colpo su colpo (5-5). Il pallonetto di Deserio è delizioso, efficace il mani-out di Mazzone, sempre vincente l’attacco di Ferrini, tutti in risposta ai colpi avversari per mantenere l’equilibrio (9-9). Mini-break di Modica che va in vantaggio di due punti, poi arriva il capolavoro di Fabroni che chiude un attacco di seconda. Altra pipe di Ferrini ma Modica alza il ritmo e spinge coach Cavalera al timeout (15-12). Risposta immediata dei padroni di casa e contro-risposta degli ospiti, con il distacco che rimane il medesimo (14-17). Il mani-fuori di Deserio e il pallonetto di Penna rinvigoriscono Aurispa Links per la vita, che trova il pari e porta coach Disptefano al timeout. La murata di Penna e l’ace di Deserio portano i salentini sul +2 e coach Distefano al secondo timeout (20-18). Grande pallavolo dei padroni di casa: ace di Penna, pipe di Mazzone e ancora Penna che chiude il set con una diagonale vincente (25-19). Ad aprire il terzo set è Mazzone con un attacco in lungolinea, un capitano scatenato che si ripete a muro e in pallonetto, quindi Penna in lungolinea e ancora Mazzone con un mani-out incrementano il vantaggio (6-1). A questo punto arriva il break di 3 punti di Modica con Chillemi sugli scudi, ma il monster block di Deserio convince coach Distefano a chiamare timeout (9-4). Primo tempo di Fabroni per Deserio, Penna trova il mani-out e Ferrini un grande attacco su un pallone staccatissimo da rete (14-6). Modica prova ad accorciare e recupera qualche punto (15-10). Cappio si rende autore di un paio di salvataggi clamorosi, Penna attacca in diagonale e coach Distefano chiama il secondo timeout (19-11). Finale in discesa per i salentini, con un mani out Ferrini che spinge la squadra a conquistare il bottino pieno, grazie a un errore avversario sotto rete (25-13). Aurispa Links per la vita ha sfoggiato un volley da strabuzzare gli occhi, con l’ingresso di Fabroni che è stato subito determinante. Tutta la squadra ha disputato una prestazione di altissimo livello, raccogliendo 3 punti fondamentali per la classifica.

IL TABELLINO

Aurispa Links per la vita – Avimecc Modica 3-0

(25-22; 25-19; 25-13)

Aurispa Links per la vita: Tiziano Mazzone 9, Marco Fabroni 1, Alessio Ferrini 15, Paolo Cappio, Enrico D’Alba, Raffaele Colaci, Gaetano Penna 22, Alessio Omaggi, Dario Iannaccone, Michele Deserio 6, Gabriele Maletto 4, Andrea Bleve, Jacopo Cimmino. All. Tonino Cavalera

Avimecc Modica: Barretta, Raso 1, Capelli 11, Putini 1, Chillemi 12, Cipolloni, Buzzi 3, Matani 3, Padura Diaz 14, Nastasi (L1), Pappalardo (L2), Tomasi, Italia. All. Enzo Distefano; Ass. Manuel Benassi.

—

VOLLEY B/m girone G

RISULTATI (giornata 5): Marigliano-Cus Bari 3-2, AV San Marzano-Faam Matese 3-1, AC Bari-C. Lecce 0-3, BCC Leverano-Romeo Volley Meta 3-1, Casoria-CO SanVitoMesagne 3-2, Grottaglie-I. Molfetta 3-0, GV Galatone-Pag Taviano 3-0.

CLASSIFICA: Leverano 14 – Galatone 13 – Grottaglie 11 – Marigliano, Pag Taviano 10 – San Marzano 9 – SanVitoMesagne, Cus Bari, Faam Matese 7 – Molfetta 6 – Lecce, Casoria 5 – AC Bari 1 – Romeo Volley 0.

PROSSIMO TURNO (16-17 nov.): Marigliano-San Marzano, Faam Matese-AC Bari, Leverano-Casoria, I. Molfetta-Romeo Volley, Cus Bari-PAg Taviano, SanVitoMesagne-Grottaglie, Lecce-Galatone.

(US Lecce Volley – Donatella De Filippo) – Bottino pieno per la Conad Lecce Volley tornata dalla trasferta barese con un preziosissimo tre a zero. Dopo il Tie break conquistato nel turno casalingo con il Casoria, I giallorossi di Fabio Saccomanno si sono aggiudicati il secondo risultato utile battendo il Colella Bari con il punteggio di 28/26, 25/18, 25/19. L’avvio in salita nel primo set, reso complicato da un avversario giovane ma coriaceo,non ha impedito ai leccesi di impostare un gioco tatticamente efficace conquistando un risultato indispensabile per la classifica. La Conad scende in campo con Solazzo in regia, Cannazza e Tommasi laterali, Iaccarino e Di Zanno al centro,l’opposto Cagnazzo e il libero di Lecce, Malena, tecnico del Bari schiera il palleggiatore De Cataldo i laterali Ermito e Nitto, i centrali Ivanov e Pietroni, l’opposto Buffo, e il libero Susco. L’avvio di gara mette subito in difficoltà la ricezione dei leccesi per 4 ace consecutivi messi a segno dall’opposto Buffo, Ivanov ci mette il suo dal centro e il Bari matura il vantaggio di 13 a 9. La Conad, recupera con il mani fuori di Tommasi e due primi tempi di Di Zanno, il Colella risponde con Buffo e il Bari si porta in vantaggio per 24 a 23. Cagnazzo annulla due set balle Iaccarino archivia il set per 28 a 26. Dopo un inizio equilibrato la Conad prende le redini anche del secondo parziale, Solazzo si affida a Cagnazzo e al centrale Di Zanno molto efficace dal centro, non meno efficace Tommasi dal posto 4 e la Conad si porta sul 23 a 18, Solazzo batte bene ed è sempre il muro di Iaccarino a chiudete il parziale per 25 a 18. La Conad, concentrata anche nel terzo, mantiene le distanze da un Colella troppo falloso, di Zanno e Tommasi fanno buona guardia a muro e in difesa con Di Lecce (18/12). Il finale è tutto giallorosso, Solazzo spinge al centro del campo avversario e l’incontro si chiude a favore dei leccesi con il punteggio di 25 a 19.

(US Volley Leverano) – Continua la striscia vincente per la BCC Leverano. Sabato è arrivata la quinta vittoria in altrettante giornate per la formazione leveranese. I ragazzi di mister Andrea Zecca hanno avuto la meglio, in casa, della formazione napoletana del Volley Meta di Sorrento. Il più classico dei testa-coda, con Leverano che comanda la classifica del girone G di serie B maschile e Meta ancora a zero punti. Ma la serata non è stata semplicissima per i gialloblù locali. La BCC Leverano scende in campo senza il suo capitano Alessandro Orefice che in settimana ha sofferto per un risentimento alla spalla sinistra. Mister Zecca si affida alla diagonale palleggiatore-opposto Balestra-Epifani, al centro Serra e Peluso e la coppia Galasso-Ingrosso schiacciatori, oltre al libero De Sarlo. Il primo set scivola via senza grossi problemi per i padroni di casa, mentre i giovani della formazione ospite stentano ad impostare azioni incisive. Un attacco vincente di Epifani determina il 25-15 finale. Tutt’altra storia nel secondo set. I ragazzi della Volley Meta giocano con più attenzione, si abbassa la percentuale di errori e restano in scia del Leverano fino all’allungo che produce il 10-14. A questo punto coach Zecca effettua il doppio cambio: entrano Romano e Sergio al posto di Balestra ed Epifani. Il set cambia direzione, Leverano impatta sul 17-17. Un muro di Galasso, un ace di Ingrosso ed un errore in attacco dei napoletani determinano l’allungo decisivo, fino al 25-21. La terza frazione è un testa a testa, con continui capovolgimenti. Lo sprint che porta sul 24-22, con due match-point a disposizione per i padroni di casa sembrava l’epilogo della sfida. Ma i ragazzi di coach Maria Lucia Cilento non mollano, pareggiano e si aggiudicano il set 24-26 grazie ad un attacco in diagonale da posto 2 di Ciampa. L’inerzia a favore di Volley Meta continua anche nel quarto set. Subito avanti 1-5. Il recupero per Leverano inizia con due punti consecutivi di Matteo Ingrosso e due errori degli ospiti. L’equilibrio si protrae fino al 17-17 quando alcuni errori di gioventù portano Leverano sul 22-18. Questa volta i locali non si concedono distrazioni e chiudono alla prima occasione con un ace di Stefano Sergio per il 25-20 finale. Sabato prossimo ancora una partita in casa per la BCC Leverano che ospiterà la formazione del Volley Casoria. Nel tabellino finale: Galasso 19 punti, Ingrosso 15, Epifani 8, Peluso 7, Serra 6, Sergio 4, Balestra 4, Romano 2. Ace: Leverano 5, Meta 1. Muri punto: Leverano 9, Meta 10. Battute sbagliate: Leverano 13, Meta 12.

—

VOLLEY B2/f girone I

RISULTATI (giornata 4): Gada Pescara-Cus L’Aquila 3-0, FDD Arabona-S. Salerno 3-0, P. Leonessa-CP Napoli 3-0, A. Villaricca-M. Cerignola 0-3, LB Monopoli-SS Nardò 2-3, Faam Matese-CDM Cutrofiano 3-0, E. Isernia-GE Castellaneta 2-3.

CLASSIFICA: P. Leonessa 14 – Cerignola, Faam Matese 12 – Castellaneta, CP Napoli 11 – Arabona, SS Nardò 9 – Isernia 6 – Monopoli, Pescara 5 – Salerno, CDM Cutrofiano 4 – Villaricca 2- Cus L’Aquila 1.

PROSSIMO TURNO (16-17 nov.): Pescara-Arabona, Salerno-P. Leonessa, Cerignola-Monopoli, CDM Cutrofiano-Villaricca, L’Aquila-Castellaneta, SS Nardò-Faam Matese, CP Napoli-Isernia.

—

VOLLEY C/f girone B

RISULTATI (giornata 5): Aurora Brindisi-FA Oria 3-0, Trepuzzi-Gioiella VA 2-3, LC Monteroni-I. Talsano 3-0, NV Gioia-TI San Cassiano 0-3, Flyarmida-CDM Cutrofiano 3-0, W. Crispiano-FDONV Maglie 3-1, CDM Astra Volley-N. Melendugno Calimera 3-0.

CLASSIFICA: Aurora Brindisi, Trepuzzi 13 – Monteroni, Flyarmida, Crispiano 12 – NV Gioia, Gioiella 11 – Oria 8 – San Cassiano 6 – Maglie, CDM Astra Volley 3 – CDM Cutrofiano 1 – Melendugno Calimera, Talsano 0.

PROSSIMO TURNO (16-17 nov.): Aurora Brindisi-Trepuzzi, Gioiella-Monteroni, San Cassiano-Flyarmida, NV Maglie-NV Gioia, Oria-Melendugno Calimera, CDM Cutrofiano-Crispiano, Talsano-CDM Astra Volley.

—

VOLLEY C/m girone B

RISULTATI (giornata 3): Materdomini-AF Turi 1-3, LC Mottola-LS Casarano 1-3, P. Fasano-V. Tricase 0-3, MB Ruffano-MP Showy Boys 0-3, Frascolla TA-OF Squinzano 0-3.

CLASSIFICA: Casarano 9 – Turi, Tricase, Squinzano 6 – Showy Boys 5 – Fasano 4 – D&F Caffè, Mottola, Ruffano 3 – Materdomini, Frascolla TA 0.

PROSSIMO TURNO (16-17 nov.): Turi-Fasano, Tricase-Mottola, Squinzano-D&F Caffè, Materdomini-Casarano, Showy Boys-Frascolla TA.

—

VOLLEY D/f girone C

RISULTATI (giornata 3): Surbo-Galatina 3-1, Parabita-Ugento 0-3, Lecce-San Pietro 1-3, Spongano-Copertino 0-3, Ruffano-Sport & Friends 3-1, Monteroni-Fulgor Tricase 3-0.

CLASSIFICA: Ruffano, Surbo 8 – Ugento 7 – Galatina, Copertino, Spongano 6 – Parabita 5 – Monteroni, San Pietro 4 – Lecce, Fulgor Tricase 0.

PROSSIMO TURNO (16-17 nov.): Galatina-Spongano, Copertino-Parabita, Fulgor Tricase-Lecce, Surbo-Ugento, Sport & Friends-Monteroni, San Pietro-Ruffano.

—

VOLLEY D/m GIRONE B

RISULTATI (giornata 5): Apulia Monopoli-Vibrotek 1-3, EP Massafra-Materdomini 3-0, VC Grottaglie-VR Nardò 1-3, GS Atletico-V. Parabita 0-3, AI Alberobello-GE SBV Galatina 3-0.

CLASSIFICA: Parabita 15 – Alberobello 11 – Nardò 10 – San Pancrazio 9 – SBV Galatina 8 – Vibrotek 5 – Massafra, GS Atletico 4 – Squinzano, Grottaglie, Materdomini 3 – Monopoli 0.

PROSSIMO TURNO (16-17 nov.): VR Nardò-Monopoli, Vibrotek-San Pancrazio, Materdomini-Grottaglie, SBV Galatina-Squinzano, Parabita-Alberobello.

—

VOLLEY 1ª DIVISIONE/f “MEMORIAL LAUDISA” GIRONE A

RISULTATI (giornata 1): Monteroni U18-Maglie 3-0, Otranto-Melendugno Calimera 3-0, Wesport-CDM Cutrofiano 3-2, Bee Lecce-Piero Corvino 3-0.

CLASSIFICA: Bee Lecce, Otranto, Monteroni U18 3 – Wesport 2 – CDM Cutrofiano 1 – Maglie, Melendugno Calimera, Piero Corvino, Trepuzzi 0.

PROSSIMO TURNO (16-17 nov.); Maglie-Bee Lecce, Trepuzzi-CDM Cutrofiano, Melendugno Calimera-Wesport, Piero Corvino-Monteroni U18.

—

VOLLEY 1ª DIVISIONE/f “MEMORIAL LAUDISA” GIRONE B

RISULTATI (giornata 1): San Cassiano-CDM Astra Volley 2-3, Monteroni-Gallipoli (13/11), Alessano-Supersano (12/11), Aradeo-Alliste 3-0.

CLASSIFICA: Aradeo 3 – CDM Astra Volley 2 – San Cassiano 1 – Alliste, Alessano, Flyarmida, Supersano, Gallipoli, Monteroni 0.

PROSSIMO TURNO (16-17 nov): CDM Astra Volley-Aradeo, Flyarmida-Supersano, Gallipoli-Alessano, Alliste-San Cassiano.

—

VOLLEY 1ª DIVISIONE/m

RISULTATI (giornata 1): Squinzano-Maglie 3-0, Lequile-Matino 0-3, Falchi Ugento-Nociglia 0-3, Tricase-Racale (04/12), Galatone-Veglie 0-3, Alliste-Piero Corvino 3-1.

CLASSIFICA: Squinzano, Matino, Nociglia, Veglie, Alliste 3 – Racale, Tricase, Piero Corvino, Maglie, Lequile, Falchi Ugento, Galatone 0.

PROSSIMO TURNO (16-17 nov.): Maglie-Alliste, Matino-Squinzano, Noviglia-Lequile, Racale-Falchi Ugento, Veglie-Tricase, Piero Corvino-Galatone.