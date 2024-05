VOLLEY – Dalla B alla Seconda Divisione: risultati playoff, playout 26.05.2024 e prossimi turni

VOLLEY B/m GIRONE H

PLAYOFF 1° turno PG: Grottaglie-Domotek RC 3-1, Energytime CB-Grottaglie 3-2, Domotek RC-Energytime CB 1-3.

1° turno PH: Taviano-Genzano 3-1, Bronte-Taviano 2-3, Genzano-Bronte 3-1.

2° turno PI: Taviano-Grottaglie (01/06), Domotek RC-Taviano (05/06), Grottaglie-Domotek RC (09/06).

—

VOLLEY B2/f GIRONE I

Star Volley Bisceglie promossa in B1; Cutrofiano retrocessa in Serie C.

—

VOLLEY C/f

PLAYOFF 1ª FASE

RISULTATI (giornata 1): DV Nardò-Asem Bari 3-0, Asd Zest-LC Monteroni 3-1. Prossimo turno (29 mag.): Asem Bari-DV Nardò, LC Monteroni-Asd Zest. Ev. gara 3 il 2 giugno.

—

VOLLEY C/m

PLAYOFF 5ª FASE

RISULTATI (giornata 1): DP Matera-O. Mesagne 1-3. Prossimo turno (29 mag.): O. Mesagne-DP Matera. Ev. gare 3 il 1° giugno.

—

VOLLEY D/f

PLAYOFF

RISULTATI (giornata 1): Volley Barletta-CDM Astra Volley 3-0, Sensi Lecce 21-Pegaso Molfetta 3-1. Prossimo turno (2 giu.): CDM Astra Volley-Volley Barletta, Pegaso Molfetta-Sensi Lecce 21. Ev. gara 3 il 9 giugno.

PLAYOUT

RISULTATI (giornata 1): Massafra-Asd Brindisi 3-0. Prossimo turno (1 giu.): Asd Brindisi-P. Massafra. Ev. gara 3 l’8 giugno.

—

VOLLEY 1ª Div./f – Memorial Luigi Laudisa

RISULTATI (giornata 26, ultima):Bee Lecce-GV Galatone 1-3, RV Ugento-Otranto 3-1, F. Surbo-N. Melendugno 3-1, Aradeo-New Lady Volley 3-1, V. Tricase-CDM Astra Volley 3-0, SM Cutrofiano-Eurovolley 0-3.

.

CLASSIFICA FINALE: F. Surbo 65 – RV Ugento 61 – Otranto 54 – Eurovolley 52 – Aradeo, New Lady Volley 47 – GV Galatone 39 – V. Tricase 34 – Wesport 25 – SM Cutrofiano 20 – CDM Astra Volley 15 – N. Melendugno 6 – Bee Lecce 3.

Surbo e RV Ugento promossi in Serie D; Bee Lecce retrocesso in Seconda Divisione.

—

VOLLEY 1ª Div./m – Girone unico

PLAYOFF

RISULTATI (giornata 4): SBV Galatina-LS Casarano 3-0, Parabita-M. Ruffano 3-0; Parabita vince il golden set 16-14.

Promosse in Serie D: SBV Galatina e Parabita.

—

VOLLEY 2ª Div./f

PLAYOFF

RISULTATI (giornata 2): GV Piero Corvino-Terre d’Oriente (28/05, parziale 1-0), PG Gallipoli-Casale (28/05, parziale 0-1), V. Matino-Valecaracuta 3-0 (parziale 2-0), Wesport-VV Taviano 2-3 (parziale 0-2).

Prossimi turni: (vincente GV Piero Corvino-Terre d’Oriente)-(vincente PG Gallipoli-Casale), V. Matino-VV Taviano; le due vincenti saranno promosse in Prima Divisione, oltre alla vincente del confronto tra le due perdenti dei match sopra indicati.