VOLLEY – Ops, l’ha fatto di nuovo! Ferdinando De Giorgi e i suoi ragazzi sono campioni del mondo

Ferdinando De Giorgi ha scritto un’altra pagina memorabile della pallavolo italiana portando la Nazionale maschile al trionfo nel Mondiale 2025 contro la Bulgaria. Un successo in quattro set (25-21, 25-17, 17-25, 25-10) che conferma la grandezza di un tecnico capace di trasmettere mentalità vincente e coesione a un gruppo giovane e ambizioso.

Il coach nativo di Squinzano ha saputo trasformare la sua passione in una carriera leggendaria prima da giocatore e poi da allenatore. Alla guida dell’Italia ha già conquistato il titolo europeo nel 2021 e il Mondiale 2022, e adesso aggiunge un nuovo Mondiale al suo palmarès, dimostrando continuità e visione.

Nei club ha ottenuto successi in Italia con la Lube – tra scudetti, Coppe Italia, Champions League e Mondiale per Club – e all’estero, in Polonia, vincendo campionato e coppe con lo Zaksa Kedzierzyn-Kozle. Ma prima ancora De Giorgi è stato protagonista assoluto della cosiddetta “Generazione dei Fenomeni”: palleggiatore di classe, ha collezionato oltre 300 presenze in azzurro vincendo tre titoli mondiali (1990, 1994 e 1998), un Europeo nel 1989 e numerose edizioni della World League, diventando simbolo di un’epoca irripetibile. Il trionfo del 2025 contro la Bulgaria è il coronamento naturale di un percorso iniziato sul campo e proseguito in panchina, un filo che unisce esperienza, competenza e radici profonde. De Giorgi incarna la determinazione e l’umiltà della sua terra e ancora una volta dimostra che la sua firma è sinonimo di successo: dal Salento ai palasport di tutto il mondo, l’Italia della pallavolo continua a brillare sotto la sua guida.

La rosa dei campioni del mondo azzurri 2025:

Palleggiatori Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli;

Centrali Simone Anzani, Gianluca Galassi, Giovanni Gargiulo, Roberto Russo;

Schiacciatori Mattia Bottolo, Alessandro Michieletto, Luca Porro, Francesco Sani;

Opposti Yuri Romanò, Kamil Rychlicki;

Liberi Fabio Balaso, Domenico Pace;

All. Ferdinando De Giorgi.