VOLLEY – Mercato, si muovono Cutrofiano, Aurispa Libellula Lecce e Casarano: le ultime

Si muovo le società salentine di volley per costruire i roster della prossima stagione agonistica.

Dopo l’ingaggio di Joelle M’Bra, la Volley Cutrofiano si assicura, anche per il prossimo anno, le prestazioni di Giorgia Avenia, talentuosa palleggiatrice, che sarà a disposizione di coach Carratù anche per il 2020-21: “Sono felice di rimanere in Salento – dice – Cutrofiano dimostra di essere una grande piazza. Ripartire dopo questo periodo non era facile e scontato, ma qui non ci si ferma mai e i progetti messi in campo sono seri e ambiziosi”.

In A3 maschile la neonata Aurispa Libellula Lecce chiude l’ingaggio con lo schiacciatore Riccardo Mazzon, classe 1996, padovano, alto 199 cm e cresciuto nella Sisley Treviso, con diverse esperienze in A2 a Tuscania, Brescia, Materdomini Castellana e Lupi Santa Croce. “Ho voluto fortemente essere parte di questo nuovo progetto e nella scelta ha sicuramente inciso la presenza di Mirko Corsano, che è un valore aggiunto“, ha dichiarato il nuovo schiacciatore di coach Denora. .

In B maschile, la Leo Shoes Casarano perfeziona l’ingaggio di Francesco Pierri, miglior libero dello scorso torneo di Serie B, l’anno scorso (e nelle due stagioni precedenti) a Galatina. L’operazione è stata conclusa dal ds Luigi Anastasia: “Sapevamo che sarebbe stata un’operazione abbastanza complessa, ma, fortunatamente, è andata per il verso giusto“. Così Pierri: “Sono carico e non vedo l’ora di iniziare a lavorare con i miei compagni, sicuro che riusciremo a raggiungere gli obiettivi anche col grande aiuto del pubblico che supporta questa squadra”.