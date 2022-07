VOLLEY – La Puglia porta bene: nella domenica da incorniciare c’è anche l’oro delle azzurre under 21

È stata una domenica da infiocchettare per la pallavolo italiana. Ben quattro ori sono arrivati da altrettanti finali in cui erano impegnate le rappresentative azzurre.

In primis: l’oro della nazionale femminile nella Volleyball Nations League colto travolgendo il Brasile in tre set; a seguire, l’oro della nazionale maschile under 18 negli Europei, contro la Francia; e ancora: l’oro dell’under 22 maschile, sempre contro la Francia. Infine: l’oro conquistato a Cerignola dalla nazionale femminile under 21, allenata da coach Luca Pieragnoli, al termine di uno straordinario percorso vincente. In finale, le azzurrine si sono imposte alla Serbia dopo cinque tiratissimi set.

Così il pugliese Giuseppe Manfredi, Presidente della Federazione Italiana Pallavolo: “Per la pallavolo italiana si tratta di una giornata indimenticabile, vincere quattro finali è qualcosa di incredibile. Voglio fare i complimenti davvero a tutti, dietro i successi europei dell’Under 18 maschile, dell’U21 femminile, dell’U22 maschile e delle Azzurre nella VNL c’è tanto lavoro e investimenti importanti da parte della Federazione Italiana Pallavolo. Sono davvero orgoglioso dei tecnici, degli staff e delle atlete/i che ancora una volta hanno dato grandissima prova delle loro qualità. Vincere non è facile, ma confermarsi è ancora più difficile eppure le nazionali azzurre da molti anni occupano i primi posti delle competizioni internazionali. Oggi festeggiamo, ma già da mercoledì saremo tutti concentrati sulle Finali della VNL maschile di Bologna. Continueremo a impegnarci e a dare il massimo per ottenere risultati come quelli di oggi. Voglio dedicare questa giornata a tutti i dirigenti di tutte le società, dalla più piccola alla più grande, che con i loro sacrifici quotidiani rendono grande questa Federazione”.

—

Le atlete campionesse d’Europa

Palleggiatrici: Valentina Bartolucci, Sofia Monza;

Opposti: Binto Diop, Giorgia Frosini;

Schiacciatrici: Alessia Bolzonetti, Emma Cagnin, Alice Nardo, Loveth Omoruyi;

Centrali: Emma Graziani, Giulia Marconato, Linda Nwakalor;

Libero: Martina Armini;

Lo staff

Luca Pieragnoli (primo allenatore), Stefano Saja* (secondo allenatore), Matteo Ingratta (assistente allenatore), Ignazio Sergio Raspante La Scala (medico), Marta Pedroli (fisioterapista), Francesco Andreoni (preparatore atletico), Luca Nico (scoutman), Simona Musumeci (team manager). *Stefano Saja è risultato positivo al Covid-19, il tecnico non prende parte alla rassegna continentale

(foto: l’under 21 azzurra campione d’Europa)