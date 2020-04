VOLLEY – Indiveri (Fipav Puglia): “Corretto sospendere tutti i campionati: vi spiego perchè”

Il presidente della Fipav Puglia, Paolo Indiveri, ritiene corretta la decisione di stoppare i campionati 2019-20 di volley, di ogni ordine e grado.

“Una lunga notte – scrive Indiveri in una nota – praticamente insonne, mi ha permesso di riflettere sul fatto che lo Sport, quello con la S maiuscola, è fatto di lavoro in palestra, sudore,sacrificio, partecipazione, condivisione di gioie e delusioni, di vittorie e sconfitte, e passione, soprattutto passione, ma essenzialmente sul campo, dentro un campo, e chi fa Sport, chi permette di fare Sport, chi dedica a prescindere dai risultati che ottiene sul rettangolo di gioco, tempo e risorse per fare Sport, va comunque ringraziato, incoraggiato, coccolato e tutelato. Ecco perchè – prosegue – è corretta, secondo me, la conclusione dei campionati senza vinti né vincitori, una decisione assunta in maniera equanime e che riguarda il massimo campionato di Serie A1 come l’ultimo campionato di Terza Divisione. I modi e i mezzi per permettere a chi avesse ipotizzato a inizio campionato un obiettivo di crescita tecnica e sportiva, ci saranno certamente”.

La conclusione di Indiveri: “L’obiettivo della Federazione e di ogni singolo Comitato periferico sarà quello di non perdere nessun affiliato, obiettivo che sarà perseguito in maniera decisa e convinta con l’intento di alleggerire nella maniera più cospicua possibile i gravami economici oltre che logistico/organizzativi. Faremo il possibile (e magari anche un po’ di qualcosa che a prima vista appara ‘impossibile‘) per garantire una ripresa rapida e decisa, un ritorno alla normalità, confidando necessariamente sulla vostra voglia di rimettervi in gioco, rimboccandovi le maniche come sempre fatto, sulla vostra passione, sul vostro desiderio di tornare a gioire per un punto conquistato, sul vostro entusiasmo! Nei prossimi giorni saranno organizzati degli incontri in conference call con tutte le società partecipanti ai campionati regionali, per ascoltare la vostra voce, le vostre idee, le vostre richieste e, perché no, per ritrovare il piacere di un contatto umano, almeno visivo, che manca a tutti noi. Sarà anche una prima occasione per accennare alle prime ipotesi di intervento per la prossima stagione agonistica, augurandoci che a settembre potremo ritornare a parlare solo di pallavolo”.