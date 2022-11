VOLLEY – In memoria di Federica De Luca e del piccolo Andrea: il programma d’incontri Fipav a tema violenza sulle donne

Come ormai consuetudine da diversi anni, anche quest’anno la Fipav Puglia ha organizzato un ciclo d’incontri per ricordare la figura di Federica De Luca, ex arbitro di volley assassinata dall’ex marito (poi suicida) insieme al figlioletto Andrea, a Taranto, nel giugno del 2016.

I dibattiti nelle scuole sono finalizzati a sensibilizzare, soprattutto i giovani, sul tema della violenza sulle donne. Sono tante le iniziative correlate, promosse dai club pugliesi, in memoria dei compianti Federica e Andrea.

Gli incontri a tema si sono aperti lunedì scorso presso l’IISS “V. Bachelet” di Copertino; mercoledì 23 è stata la volta del liceo “F. De Sanctis” di Trani; oggi, giovedì 24, è il turno dell’IISS “Francesco Calasso” di Lecce; sabato 26, chiusura del ciclo presso il liceo “G. Galilei – M. Curie” di Monopoli.

Domani, 25 novembre, e martedì 29, è in programma, infine, la Festa del Volley S3, rispettivamente, presso l’IC “Pascoli” e presso l’IC “Pende” di Noicattaro, in memoria del piccolo Andrea.