TENNIS – Prova di forza per il Ct Lecce contro il Ferratella. Trono: “Felici e soddisfatti”

Il Circolo Tennis Lecce “Mario Stasi” chiude il girone con una vittoria roboante a domicilio sul Ferratella col risultato di 5-1. Un verdetto che ha permesso al team capitanato da Andrea Trono e Tommaso Mannarini di restare al comando della classifica, in occasione della sesta giornata del campionato nazionale a squadre di serie A2 maschile.

Per il Ct Lecce si è trattata di una vera e propria prova di forza a cospetto di una squadra ben attrezzata, che ha potuto beneficiare del supporto del suo pubblico. Nei match singolari Gianmarco Micolani è stato battuto da Carlo Lopez in 55 minuti per 6/1 6/3, mentre Juan Iliev ha vinto contro Niccolò Catini col punteggio di 3/6 6/3 6/4 dopo una battaglia di oltre due ore e mezza. Sul parziale di 1-1 il circolo leccese ha innestato le marce alte con le prestazioni di Felipe Virgili, che ha avuto ragione di Giorgio Micarelli per 6/1 6/0. Dopo è toccato ad Omar Brigida ingaggiare un duello durissimo contro Luca Potenza, sino al 6/3 2/6 7/5, che ha consentito al Ct Lecce di portarsi sul 3-1. Nei doppi Iliev e Coccioli si sono imposti contro Catini e Sermoneta in 58 minuti con un doppio 6/3, mentre la coppia formata da Virgili e Micolani ha avuto la meglio contro Potenza e Ricci col punteggio di 5/7 6/1 10/6, che ha posto la parola fine alla gara disputarsi sui campi del Farratella Sporting Club.

“Ormai non conta più quello che succede sugli altri campi – dice Andrea Trono al termine del match -. Eravamo artefici del nostro destino, chiudiamo il girone al comando da imbattuti e con un margine che ci assicura di non poter essere più raggiunti. Si torna a casa felici e soddisfatti, con un grazie ai nostri tifosi che ci hanno accompagnato ed incoraggiato in questa trasferta”.

(fonte: Comunicato stampa)