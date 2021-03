VOLLEY – Fipav Puglia: plebiscito per Indiveri rieletto presidente. Il nuovo direttivo 2021-24

L’assemblea regionale Fipav di ieri ha confermato Paolo Indiveri alla guida del Comitato pugliese con l’89% dei voti, pari a 9.270 preferenze, contro le 1.087 dello sfidante Stefano De Luca. Al suo fianco sono stati eletti consiglieri Micaela Cofano, Antonio Mattei, Duilio Biccari, Giannantonio Netti, Fernando Conforti, Vincenzo Laricchia e, per il ruolo di revisore dei conti, Leonardo Pedone.

“È stato un momento di grossa pressione – le parole di Indiveri – non tanto perché ci fosse un competitor, ma perché in questo periodo ci è mancata la presenza sui campi per via dell’emergenza che stiamo vivendo”. Sulla candidatura di Giuseppe Manfredi alla guida Fipav: “Credo sia l’uomo che serve in questo momento, un uomo che ha sempre vissuto il campo e che risponde coi fatti e non con le parole. Ne approfitto per ringraziare Bruno Cattaneo, che ha ridato serenità al nostro movimento nell’ultimo quadriennio. ora, con Manfredi, uomo nato a cresciuto nel territorio, sicuramente faremo un ulteriore salto di qualità“.

Le elezioni per la 45esima assemblea nazionale Fipav si terranno domenica 7 marzo. lo spoglio e la proclamazione, poi, sono previsti per mercoledì 10 marzo a Roma. Manfredi è candidato unico.

(foto: il nuovo direttivo a guida Indiveri)