VOLLEY – Fefè De Giorgi a Taviano ospite dell’associazione “Cristiano Tricarico”

in foto: Fefè De Giorgi

La leggenda della pallavolo italiana, Ferdinando De Giorgi, sarà ospite, domani sera, 19 dicembre, dell’auditorium “Aldo Tundo” di Taviano (via Vittorio Emanuele III) per presentare il suo ultimo libro “Egoisti di squadra”.

L’evento è organizzato dall’associazione “Cristiano Tricarico” dedicata al giovane tavianese, appassionato ciclista, scomparso per incidente stradale nel febbraio del 2021 (a soli 45 anni) sulla superstrada Gallipoli-Leuca all’altezza di Lido Pizzo-Li Sauli, investito da un’automobile.

La serata sarà anche un’occasione per presentare l’associazione e il percorso di iniziative in cantiere per ricordare la figura di Cristiano Tricarico, amato e stimato da tutti coloro che lo hanno conosciuto e/o che gli sono stati vicini.

L’incontro con Fefè De Giorgi avrà inizio per le ore 18.30. Dialogherà con il Ct azzurro il giornalista Gabriele De Giorgi. L’evento è patrocinato dalla Città di Taviano ed è a ingresso gratuito.