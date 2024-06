VOLLEY – Europeo U22 femminile a Lecce e Copertino: l’Italia è una delle favorite. Il programma

in foto: Eze Chidera Blessing, alzatrice

Il Salento si prepara ad ospitare le fasi finali dell’Europeo Under 22 femminile di volley. L’Italia, allenata da Marco Mencarelli, si presenta ai nastri di partenza come una delle formazioni favorite per la vittoria del titolo continentale.

Le azzurrine sono state inserite nella Pool 1 insieme a Lettonia, Turchia e Ucraina. Le fasi di qualificazione del girone si giocheranno da lunedì 1 a mercoledì 3 luglio al Pala San Giuseppe da Copertino di Lecce. Nella Pool 2, le cui gare si giocheranno al Palazzetto dello Sport di Copertino, sono state sorteggiate Repubblica Ceca, Polonia, Portogallo e Serbia.

Il calendario dell’Italia: lunedì 1 alle 21, Italia-Lettonia; martedì 2 alle 21, Ucraina-Italia; mercoledì 3 alle 21, Turchia-Italia.

Semifinali: venerdì 5 alle 18 e alle 21; finale terzo-quarto posto sabato 6 alle 18; finale primo-secondo posto sabato 6 alle 21, sempre a Lecce.

Le gare che si giocheranno dal 1° al 3 luglio saranno ad ingresso gratuito, mentre per semifinali e finali sarà attivata la vendita on-line e quella presso il botteghino del palasport di Lecce.

Le 14 azzurrine scelte dal tecnico azzurro Marco Mencarelli per i Campionati Europei Under 22 Femminili 2024: Nausica Acciarri, Manuela Ribechi (Azzurra Volley Firenze), Eniola Anna Adelusi (Cuneo Granda Volley), Virginia Adriano (Volley Hermaea Olbia), Valentina Bartolucci (Agil Volley), Sara Bellia (Unione Volley Montecchio Magg.), Veronica Costantini, Katja Eckl, Eze Chidera Blessing (Volley Talmassons), Beatrice Gardini (Mega Volley), Dominika Giuliani (Uyba Volley), Giulia Marconato (Trentino Volley), Stella Nervini (Volley Bergamo 1991), Sofia Valoppi (Roma Volley).

Lo staff azzurro: Marco Mencarelli (1° allenatore), Marco Musso (2° allenatore), Mauro Chiappafreddo (assistente allenatore), Lorenzo Librio (scoutman), Sandro Gennari (fisioterapista), Mauro Fedele (medico), Giulia Buonpensiero (Team Manager).

Acquisto biglietti per le singole giornate del 5 e 6 luglio -> https://www.etes.it/sale/calendar/80267/cev-u22-volleyball-european-championship-women

Acquisto abbonamenti per le giornate del 5 e 6 luglio -> https://www.etes.it/sale/calendar/80267/cev-u22-volleyball-european-championship-women