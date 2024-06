LECCE – Simone Schipa confermato alla guida dell’Under 18

Dopo l’ingaggio di Giuseppe Scurto come allenatore della Primavera, arriva un’altra ufficialità in casa Lecce. Questa volta, però, si tratta di una riconferma. Simone Schipa sarà ancora l’allenatore della formazione Under 18 giallorossa.

Già in sella da due stagioni, l’allenatore leccese ha sottoscritto, insieme alla società, il nuovo contratto che lo legherà ai colori giallorossi sino al 30 giugno 2026. Nella scorsa annata, l’Under 18 è stata protagonista di un discreto campionato, chiuso al dodicesimo posto generale (su 17 squadre) con dieci vittorie, cinque pareggi e 17 sconfitte.

Schipa entrò a far parte della famiglia Lecce rilevando la guida dell’Under 16 nell’estate 2018, dopo sei anni in panchina col Novoli, squadra della sua città. Quindi, dopo un anno da allenatore dell’Under 17, dal 2022-23 ha diretto l‘Under 18 che lo vedrà in panchina anche nella prossima annata.