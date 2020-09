VOLLEY – Europei under 18, l’Italia affonda la Polonia e vola in finale per l’alloro europeo

La Nazionale di volley under 18 centra la finale degli Europei in corso di svolgimento tra Lecce e Marsicovetere. Gli azzurrini di coach Fanizza si sono imposti ieri al tie-break sulla Polonia e questa sera alle 20 a Lecce si giocheranno il titolo europeo contro la Repubblica Ceca che, nell’altra semifinale, ha travolto la Bulgaria. Sotto la gestione Fanizza si tratta dlela quinta finale consecutiva nelle competizioni internazionali raggiunta dall’Italia: Wevza 2018, Wevza 2019, Eyof 2019, Mondiale under 19 2019.

TABELLINO: ITALIA – POLONIA 3-2 (25-22, 16-25, 25-13, 20-25, 15-13)

ITALIA: Zoratti 13 , Balestra 7, Boninfante 4, Porro 17, Rossi 9, Quagliozzi 13. Libero: Laurenzano. Staforini. Bonacchi, Truocchio 5. N.e: Orioli e Volpe. All. Fanizza.



POLONIA: Gawel, Kubicki 3, Olszewski 6, Nowak 15, Ratajewski 4, Szymendera 16. Libero: Hawryluk. Pakos, Nowik 10, Kufka 6, Sliwka 6. N.e: Kedzierski. All. Bakiewicz.

Arbitri: Portela (Por) e Khuc (Bel).

Durata set: 23′, 24′, 20′, 25′, 18′.

Italia: 5 a, 19 bs, 8 m, 32 et.

Polonia: 5 a, 14 bs, 11 m, 33 et.

RISULTATI E CALENDARIO

Semifinali 5°- 8° posto – 12 settembre (Marsicovetere)

Belgio – Bielorussia 3-0 (25-19, 25-21, 25-18); Germania – Turchia 3-1 (24-26, 26-24, 27-25, 25-21).

Semifinali 1° – 4° posto – 12 settembre (Lecce)

Bulgaria – Repubblica Ceca 0-3 (25-19, 25-22, 25-19); Italia – Polonia 3-2 (25-22, 16-25, 25-13, 20-25, 15-13).

Finali 7°- 8° posto e 5°- 6° posto – 13 settembre (Marsicovetere) ore 17 e ore 20

Bielorussia – Turchia, Germania – Belgio.

Finali 3°- 4° posto e 1°- 2° posto – 13 settembre (Lecce)

Bulgaria – Polonia (ore 17) e Italia – Rep. Ceca (ore 20)