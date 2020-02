VOLLEY D/m – Showy Boys Galatina, cambia il torneo ma non cambia il risultato: demolita la Polisportiva 74020

Inizia nel migliore dei modi il girone di ritorno per la Showy Boys Volley Galatina. La prima gara, dopo il giro di boa, del campionato regionale di Serie D, ha visto la netta vittoria per 3-0 del team di mister Nuzzo ai danni della formazione tarantina della Polisportiva 74020.

Ci impiegano meno di un’ora di gioco i ragazzi bianco-verdi per intascare i tre punti in palio e la undicesima vittoria stagionale. La sfida al PalaPanico di Galatina segue la brillante vittoria con il Cassano che, appena una settimana prima, ha consentito alla Showy Boys di accedere alla final four di Coppa Puglia.

Cambia il torneo, dalla Coppa alla regular season, ma il risultato non cambia. La compagine di casa si ripete anche contro la Polisportiva 74020 Taranto grazie ad una prestazione convincente e al cospetto di un avversario che, in particolare nel primo set, nulla ha potuto di fronte al bel gioco espresso dai ragazzi di mister Nuzzo (25-5).

Il tecnico galatinese, archiviato il game d’apertura, dà spazio a tutti i suoi effettivi con la possibilità di provare gli inserimenti in campo dell’opposto Donno, che ha risposto molto bene ed è in fase di pieno recupero, e del palleggiatore Scrascia. Il secondo e terzo parziale si sono chiusi con il punteggio di 25-15 e 25-14.

Match, quindi, mai messo in discussione e con i locali che, grazie a questo successo ed ai tre punti conquistati, salgono a quota 33 mantenendo, da capolista, un +4 sui Falchi Ugento Beach. In questa settimana, il gruppo sarà chiamato a preparare la prossima gara, in calendario sabato 15, sul campo del Frascolla Taranto.

