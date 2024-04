VOLLEY – Cutrofiano è campione regionale nell’Under 18 femminile: il roster al completo

La Sis*Med Volley Cutrofiano è campione regionale under 18 femminile e si qualifica, automaticamente, per le finali nazionali che si giocheranno proprio in Puglia dal 14 al 19 maggio prossimi. A ciò si aggiunge il premio come MVP per il libero del Cutrofiano, Federica Baratella. In semifinale, il Cutrofiano ha superato l’Appia Mesagne in tre set, mentre il Klimaitaliaokerzero5 Uvg ha avuto la meglio su TricaseSpecchia in quattro set; nella finale giocata a Putignano, il Cutrofiano ha prevalso in quattro set.

Il roster al completo: Stella Brandi, Arianna Antonucci, Sara Della Corte, Alessia Barbieri, Marianna Altavilla, Marta Margherito, Laura Jotov, Sara Greco, Giulia Ruggieri, Alessandra Martella, Arianna D’Urso, Federica Baratella, Giada Braccio, Irene Malonnni. All. Alberto Salomoni; vice all. Giovanni Sisto.