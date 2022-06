VOLLEY C/f – Uragano Monteroni, finale playoff tra sport e solidarietà

Stagione di record per la pallavolo monteronese e per la Leo Constructions Monteroni che conquista, a punteggio pieno, il passaggio alla finale per la promozione in Serie B2 (LEGGI QUI) dopo aver condotto Regular Season e Fase I dei Playoff sempre in vetta alle rispettive classifiche. Le ragazze di coach Polimeno e coach De Bonis hanno messo a segno 18 vittorie sulle 19 gare finora giocate, 14 delle quali col punteggio secco di 3-0, vincendo in totale ben 56 set e lasciandone alle avversarie solo 9.

“É stata sicuramente una stagione indimenticabile – fanno sapere dal sodalizio monteronese – anche se bisogna riconoscere che la Società e gli Staff Tecnici hanno lavorato sempre bene, non solo portando all’attivo nei primi 4 anni di attività della Monteroni Volley almeno la partecipazione ai playoff, oltre che la promozione diretta dalla Serie D alla Serie C, ma anche dedicandosi alla partecipazione e all’organizzazione di eventi rivolti alla Socialità e alla Solidarietà, a dimostrazione del fatto che lo Sport non è solo agonismo, non si limita e non si deve limitare solo ad allenamenti e partite, ma deve anche veicolare valori ed informazione. Per questo motivo abbiamo accolto molto volentieri l’invito da parte dell’Associazione Miastenia Gravis e della sua Presidente, la Dott.ssa Antonia Occhilupo, di associare allo Sport un evento rivolto alla conoscenza delle patologie cosiddette “rare”, ancora poco conosciute e poco diagnosticate, tra cui per l’appunto la stessa miastenia gravis della quale ricorre il 2 giugno la Giornata Mondiale, ospitandoli nel corso della gara di andata di finale in programma per sabato 4 giugno alle ore 19 presso il Palazzetto dello Sport del Velodromo degli Ulivi di Monteroni. Oltre all’Associazione, ospiti d’onore dell’evento e spettatori d’eccezione della gara saranno anche il nostro Camillo Placì, appena reduce dai trionfi nel Campionato Bulgaro di A1 e da sempre sensibile a queste tematiche, ed il Prof. Rocco Liguori, Docente Universitario e Direttore della Clinica Neurologica presso l’IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche della Ausl di Bologna, che rappresenta uno dei massimi esperti internazionali in materia. Prima dell’inizio della gara, saranno distribuite gratuitamente agli spettatori le t-shirt dedicate a questo evento. Vi aspettiamo quindi numerosi – conclude la società – per sostenere le nostre ragazze e per provare tutti insieme a scrivere la parola promozione alla fine delle Storia di questa esaltante stagione”.

(fonte: Comunicato stampa)