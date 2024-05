BEACH VOLLEY – A Cesenatico le ragazze della BVO Lecce puntano alla promozione in Serie B

in foto: la BVO Lecce

Da domani, 3 maggio, a domenica 5, a Cesenatico (FC), si svolgeranno le finals del campionato nazionale di beach volley femminile, che potrebbero portare le ragazze della Beach Volley Lecce (BVO) direttamente in Serie B.

La BVO nasce nel 2022, prima scuola di beach volley nel Salento, che, in breve tempo, colleziona iscrizioni e diventa un grande movimento che punta agli eventi nazionali e alla Serie B femminile.

La scuola è diretta dai tecnici Antonio Francone e Marco Conte, allenatori federali con oltre 15 anni d’esperienza nel beach volley e nella pallavolo, che hanno creato un movimento con oltre 140 tesserati e una squadra d’eccellenza femminile che punta alla prima posizione dell’AIBVC, Associazione Italiana Beach Volley.

Insieme ai due maestri, ci sono anche coach altamente qualificati come Marcello Gennaro e Valeria Cristofaro. Con questa squadra di tecnici, la BVO può offrire programmi di allenamento validi per tutte le età e per tutti i livelli di abilità.

La società, inoltre, è al lavoro per l’organizzazione del “BPER Beach Volley Italia Tour” che si svolgerà tra il 30, 31 agosto e 1° settembre al Lido Smeraldo di Frigole (Lecce), con tre giorni di partite e le migliori coppie della scena nazionale pronte a sfidarsi sulla sabbia salentina.