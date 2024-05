TENNIS – Maglie, Basilone (Ita) e Curuia (Rom) vincono il 21° Torneo Internazionale Under 12 – Trofeo Maglio

L’italiano Nicolas Lyam Basilone e la rumena Ania Curuia hanno vinto la 21esima edizione del Torneo Internazionale di tennis Under 12 – Trofeo Maglio, svoltosi nei giorni scorsi presso il Circolo Tennis Maglie, prima tappa del circuito Tennis Europe Junior Tour.

Previsioni rispettate nel tabellone maschile con Basilone che prevale in finale sullo statunitense Aston Mansell in tre set; Curuia, classe 2012, dopo un cammino inarrestabile (eliminando anche le italiane Ludovica Dematteis e Carola Pacini) batte in finale la piemontese Jazbec Tjasa in due set.

Nel doppio maschile successo per lo stesso Basilone in coppia con Federico Garbero, che, in finale, piegano Ruggero Condorelli e Michele Piazzolla in due set. Nel doppio femminile si laureano campionesse Marcelle Sabatier e Maria Shiliga, vincendo la finale contro Curuia e Nicole Scarpino in tre set.

Olivia Serena Conticello e Ruggero Condorelli primeggiano nel tabellone di consolazione.

Ben dodici le nazioni rappresentate: Italia, Bulgaria, Francia, Gran Bretagna, Romania, Germania, USA, San Marino, Malta, Danimarca, Svezia e Russia. Circa 150 i tennisti che hanno partecipato al torneo di Maglie, insieme a dirigenti, familiari, per un totale di 400 persone.

Presente il tecnico federale Alberto Tirelli, che ha evidenziato il buon livello di gioco del torneo. Soddisfatto il presidente del Ct Maglie, Antonio Baglivo.