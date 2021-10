VOLLEY B1/f – Prima storica vittoria per Melendugno. Cutrofiano, ko a Castellana: risultati e classifica

Giornata agrodolce la seconda nel girone F del campionato B1 di volley femminile per le salentine.

Contro Arzano, arriva la prima, storica, vittoria per la Narconon Melendugno che, dopo aver perso i primi due set, rimonta e piega le napoletane al tie-break, aggiungendo due punti alla sua classifica. Il punteggio: 17-25 24-26 25-21 25-20 15-10.

Ancora a zero punti rimane il Cuore di Mamma Cutrofiano, che, a Castellana, esce sconfitto in tre set col punteggio di 25-10 25-18 25-12.

—

B1/F GIRONE F

RISULTATI (giornata 2): Desi Palmi-F. Schultze ME 3-1, Messina-HUB CT 3-0, Terrasini-S. Salvatore Tel. 2-3, Melendugno-Arzano 3-2, Castellana-CDM Cutrofiano 3-0, Cerignola-Fiammatorrese 0-3.

CLASSIFICA: Messina 6 – Fiammatorrese e San Salvatore 5 – Arzano 4 – Castellana, F. Schultze, Cerignola, Melendugno e Desi Volley 3 – Terrasini 1 – Hub Ambiente e CDM Cutrofiano 0.

PROSSIMO TURNO (30/10): Hub Ambiente-CDM Cutrofiano, Terrasini-Desi Volley, F. Schultze-Melendugno, San Salvatore-Messina, Arzano-Cerignola, Fiammatorrese-Castellana.

(foto: le ragazze della Narconon Melendugno)