VOLLEY B/m – Grinta e impegno non bastano: Galatone, nuovo ko contro Bari

Grinta e impegno non bastano: l’Allianz Colazzo Galatone, davanti a un pubblico straordinario, cede di fronte all’M2Green Bari.

Domenica 24 ottobre nella seconda giornata del campionato di serie B di volley maschile i biancoverdi hanno perso 3 set a 1 contro l’M2G Green Bari. Due sconfitte dunque nelle prime due gare per l’Allianz, attesa sabato ad Andria contro la Florigel. Grande partecipazione di pubblico al palazzetto di Alezio (nei limiti delle norme anti-Covid), coi tifosi che dall’inizio alla fine della gara non hanno fatto mancare affetto e calore per quella che sin dalla vigilia era considerata un’ardua impresa contro una delle squadre più forti del torneo.

I salentini sono scesi in campo con la giusta carica ma perdendo di misura i primi due set (22-25 e 21-25). Il terzo set è andato invece all’Allianz (25-20), fino al quarto e decisivo game vinto dall’M2G Green Bari (19-25) che adesso svetta a punteggio pieno nel girone L.

«Troppi errori nel quarto set – dichiara a fine gara l’allenatore dell’Allianz Rudy Alemanno – anche se abbiamo fatto passi avanti rispetto alla prima uscita. Abbiamo mantenuto bene contro una squadra molto esperta, brava a chiudere e negli sprint, soprattutto nei primi due set. Forse – prosegue – si è peccato un po’ di inesperienza in alcune situazioni. La squadra è stata nettamente rinnovata – ricorda infine mister Alemanno – ma i meccanismi cominciano a girare: mi aspetto dei miglioramenti nella prossima partita».

B/M GIRONE L

RISULTATI (giornata 2): Area Brutia CS-NVG Joyvolley 0-3, ES Campobasso-Turi 3-0, Taviano-Matervolley 0-3, Grottaglie-Andria 3-0, Leverano-Molfetta 3-0, Galatone-M2G Bari 1-3.

CLASSIFICA: NVG Joyvolley e Green Bari 6 – Leverano e Energy Time 5 – Matervolley 4 – Andria, Grottaglie e Turi 3 – Molfetta 1 – Galatone, Taviano e Area Brutia 0.

PROSSIMO TURNO (30-31/10): Turi-Molfetta, Taviano-Area Brutia CS, NVG Joyvolley-Grottaglie, Matervolley-Energy Time, Andria-Galatone, Green Bari-Leverano.

(fonte: Stefano Manca – US Volley Galatone)