VOLLEY B1/f – Melendugno si piega in quattro set, Altino pareggia i conti. La A2 si assegnerà domenica

Altino pareggia i conti nella serie di finale playoff per il salto in A2 femminile. Melendugno si piega in quattro set, dopo aver sciupato ben quattro set-ball nel primo parziale, poi vinto dalle abruzzesi per 27-25.

Riscattatesi nella seconda frazione, le ragazze di coach Napolitano, poi, hanno perso in volata il terzo set e, abbastanza nettamente, il quarto, che ha dato il punto del pareggio alle padrone di casa.

Il discorso promozione, ora, si deciderà domenica prossima, al Pala San Giuseppe da Copertino di Lecce, con inizio fissato per le ore 17.30. Melendugno fa appello ai suoi tifosi e a tutti gli appassionati salentini per spingere la squadra all’ultimo sforzo verso la seconda serie nazionale professionistica.

—

IL TABELLINO

ALTINO VOLLEY-NARCONON MELENDUGNO 3-1

(27-25, 22-25, 26-24, 25-21)

ALTINO: Orazi 20, Giometti 19, Picchi 1, Civardi 15, Montechiarini 9, Antonaci 5, Conti (L), Ferrara 1, Fanelli ne, Papa ne, Graziani ne, Tarantino ne, Natalizia (L). All. Giandomenico.

MELENDUGNO: Caracuta 2, Zingoni 9, Oggioni (L), Favero 14, Stival 11, Antignano 12, Maruotti 19, De Pascalis (L) ne, Troso ne, Maiorano, Salimbeni, Marra ne. All. Napolitano.

ARBITRI: D’Amico, Bolici.